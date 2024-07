Bruce ”Pomo” Springsteenillä miljardiomaisuus

Vastikään Helsingissä esiintynyt rocklegenda Bruce Springsteen myi viime vuonna 1,6 miljoonaa konserttilippua, mikä merkitsi artistille ja hänen E Street Band-yhtyeelleen 380 miljoonan dollarin tuloja.

75- vuotias Springsteen keikkailee tänäkin vuonna, ja uusimman maailmankiertueen myötä muusikon omaisuus on kasvanut 1,1 miljardiin dollariin.

Vuonna 1964, Beatles-yhtyeen innoittama uransa aloittanut Bruce Springsteen on myynyt vuosikymmenten mittaan 140 miljoonaa levyä, mikä tekee hänestä yhden kaikkien aikojen eniten myyneistä artisteista.

Springsteenin levytti ensimmäiset levynsä vuonna 1973. Hänen tunnetuin kappaleensa on 1980-luvun hitti Born In The U.S.A.

