Ruotsi: Tekoäly loi kokonaisen lehden numeron

Ruotsalaisen Nöjesguiden-ilmaisjakelulehden heinäkuun numero on käytännössä kokonaan tekoälyn tuotantoa. Numerossa on tiettävästi vain yksi ihmisen kirjoittama artikkeli, päätoimittaja Frasse Levinssonin kynäilemä teksti otsikolla: ”Tulevaisuus on täällä. Koneet ottavat vallan”.

”Tämä piikki lehden johdolle: Näin käy, kun lehti ei saa rahaa”, selittää Levinsson.

”Viekö tekoäly työpaikkamme?” hän jatkaa. ”Tajusin, että on mahdollista antaa tekoälyn hoitaa homma jo nyt, ja katsoa mitä tapahtuu”.

Vuonna 1982 perustettu Nöjesguiden ilmestyy kerran kuussa, ja sen sisältö painottuu viihteeseen.

Uusimmassa numerossa tekoäly kirjoittaa satiirisia juttuja, muun muassa seuraavat: ”Ulf Lundell (muusikko ja kirjailija) testaa kesän jäätelöuutuudet”, ”Viikonloppuni: Astrid Lindgrenin haamu”, ”Bibi Rödöö (ruotsalainen toimittaja) muuttaa Saudeihin” sekä ”Patrik Lundberg tapaa Patrik Lundbergin”, jossa Dagens Nyheter-lehden toimittaja muka haastattelee itseään.

Toimittaja Lundberg suhtautuu tekoälyn itsestään kirjoittamaan juttuun kriittisesti.

”Vasta jutun lopussa kerrotaan, että en ole ollut mukana jutun teossa”, hän kritisoi. ”Se voi hämmentää lukijoita”.

Nöjesguiden-lehden päätoimittaja Frasse Levinssonin mielestä voi olla hyvä, jos lukija hämmentyy, eikä ota lukijoitten ymmärryksestä vastuuta.

”Jos lukee artikkelin, jossa Patrik Lundberg haastattelee Patrik Lundbergia, eikä ymmärrä siinä olevan jotain outoa, koulun antamat opit (mediakritiikistä) eivät ole menneet perille. Siitä en voi olla vastuussa”, Levinsson tilittää.

Nöjesguiden ilmestyi myös Suomessa vuosina 2003-2005. Sanoma- konserni osti Suomen Nöjesguiden-lehden vuonna 2005, ja julkaisi sitä nimellä V, kevääseen 2007.

Ihmisen kehittämän tekoälyn uskotaan korvaavan miljoonia ihmistyöntekijöitä lähitulevaisuudessa. Erityisen uhattuna ovat luovan alan työpaikat, kuten musiikintekijät, kirjailijat, toimittajat tai kääntäjät.

