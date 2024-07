Ruotsi palauttaa suomalaisten pääkalloja

Karoliininen instituutti palauttaa Suomeen 82 täältä kerättyä suomalaisten pääkalloa. Luovutus tapahtuu elokuussa, ja 41 pääkalloa haudataan syyskuussa Pälkäneen Vanhan rauniokirkon alueelle.

1800- luvulla Suomesta vietiin pääkalloja Ruotsiin rotuopillisiin tutkimuksiin. Ruotsalaisten Anders ja Gustaf Retziuksen kehittämän rotuopin mukaan suomalaiset olivat älyltään ja kyvyiltään ruotsalaisia alempaa rotua.

Pääkallot palautetaan Suomeen suomalaisten aloitteesta. Palautuksessa aktiivisesti mukana ollut kansanedustaja Pauli Kiuru (kok) on tyytyväinen.

”Tässä on monta vuotta tehty asian eteen töitä, moni ihminen on tehnyt töitä”, sanoo Kiuru. ”Myös Pälkäneen kunta on ollut aloitteellinen”.

Kansanedustaja Kiuru teki eduskunnassa neljä kirjallista kysymystä asiasta, ennen kuin Ruotsi teki päätöksen palauttaa suomalaisten pääkallot.

Pääkallojen palauttamista Suomeen vaati ensimmäisenä ruotsinsuomalaisten muodostama työryhmä.

Lähde SVT