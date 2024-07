Kaksi Dumpenin paljastamaa pedofiiliä löytynyt kuolleena vain muutaman päivän sisällä

”Viime viikolla kuoli lisää kaksi muuta miestä, jotka Dumpen (Kaatopaikka) oli paljastanut pedofiileiksi”, kertoo Dagens ETC.

Dumpenin lähestymistapa on esiintyä nuorina teini-ikäisinä henkilöinä ja houkutella aikuisia miehiä järjestämään seksuaalisia tapaamisia heidän kanssaan.

Kun miehet saapuvat sovittuun tapaamiseen, Dumpenin Patrik Sjöberg ja Sara Nilsson ovat paikalla, kuvaavat heitä ja paljastavat miehet pedofiileiksi nettisivuillaan.

Vasemmistolaisen Dagens ETC -sanomalehden mukaan ainakin seitsemän Dumpenin paljastamaa miestä on nyt tehnyt itsemurhan. Sara Nilsson itse arvioi, että kuolleita on noin kymmenen.

Viime viikolla lehden mukaan kaksi pedofiliasta paljastettua miestä kuoli muutaman päivän sisällä. Toinen, kuusikymppinen mies, joka oli paikallinen julkkis asuinpaikkakunnallaan, päätti lopettaa elämänsä neljä päivää Dumpenin julkaisun jälkeen.

– ”Hän riisti henkensä heti, kun hänellä oli siihen mahdollisuus julkisen ilmiannon jälkeen”, kertoi yhden kuolleen miehen sukulainen Dagens ETC:lle.

Toinen, kolmekymppinen mies, sanoi Dumpenin paljastusvideolla Sara Nilssonille ”elämäni on ohi” ja hän kuoli viime lauantaina. Hänen läheinen ystävänsä ei Dagens ETC:n mukaan vahvistanut eikä kiistänyt, että kyseessä oli itsemurha.

Sara Nilsson kertoo Dagens ETC:lle, että Dumpen teki aiemmin yhteistyötä itsemurhia ehkäisevän Impulskollen-järjestön kanssa.

”Mutta nyt te olette lehdessänne kirjoittaneet paljon artikkeleita, joissa väitetään, että sen järjestön toiminta on huijausta. Nyt ihmiset eivät uskalla turvautua heidän apuunsa. Miten näette vastuunne tästä? Niin kauan kuin sanotte, että kyseessä on huijaus, kukaan ei uskalla käyttää heidän palvelujaan. Olette ampunut monia ihmisiä jalkaan. Se on todella huono juttu.”

