EU tarjosi Elon Muskille sopimusta käyttäjien salaisesta sensuroinnista

EU hyväksyi DSA:n tämän vuoden helmikuussa, ja se sisältää verkkopalvelujen tarjoajia koskevia sääntöjä. EU:n mukaan lakien tavoitteena on ”suojella lapsia ja nuoria verkossa”.

Komissio julkaisi perjantaina alustavat havainnot X:n väitetyistä DSA:n rikkomuksista. Komissio on yksilöinyt kolme noudattamatta jättämistä koskevaa kysymystä, joihin X voi vastata. Jos yrityksen vastaukset katsotaan epätyydyttäviksi, komissio voi määrätä sakon, joka voi olla enintään kuusi prosenttia alustan vuotuisesta maailmanlaajuisesta liikevaihdosta.

Ensimmäinen kysymys koskee X:n suunnittelemaa, sinisellä rastilla varustettuja todennettuja tilejä, mikä komission mukaan ei ole alan standardien mukaista ja johtaa käyttäjiä harhaan. Tämän statuksen voi saada kuka tahansa, minkä sanotaan heikentävän käyttäjien kykyä arvioida tilin aitoutta ja sisällön uskottavuutta.

Samaan aikaan Elon Musk paljastaa, että Euroopan komissio tarjosi X:lle sopimusta. Sopimus koski käyttäjien sensuroimista salaa ja sitä kautta sakkojen välttämistä. Tähän suostuivat tiettävästi muut suuret alustat, mutta X kieltäytyi, Muskin kertoman mukaan.

The European Commission offered 𝕏 an illegal secret deal: if we quietly censored speech without telling anyone, they would not fine us.

The other platforms accepted that deal.

𝕏 did not. https://t.co/4lKsaRsYoA

— Elon Musk (@elonmusk) July 12, 2024