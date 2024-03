EU:n parlamentti äänestää tiedotusvälineiden vapauden suojelemisesta ja toimittajiin kohdistuvan vakoilun rajoittamisesta

Laki velvoittaa EU:n hallitukset suojelemaan tiedotusvälineitä paremmin haitalliselta häirinnältä ja rajoittamaan vakoiluohjelmien käyttöä toimittajia vastaan. Tiedotusvälineiden on myös julkistettava avoimesti tiedot omistuksesta, rahoituksesta ja valtion mainonnasta.

Lakien täytäntöönpanoa valvomaan perustetaan EU:n oma elin, Euroopan mediapalvelujen neuvosto.

Laajalle levinnyt disinformaatio, tiedotusvälineiden omistusta koskevan avoimuuden puute ja toimittajiin kohdistuva kasvava paine saivat EU:n puuttumaan asiaan ja laatimaan uudet, kattavat säännöt. Kyseessä on ensimmäinen EU:n asetus, jolla turvataan vapaan lehdistön asema, jota pidetään eurooppalaisen demokratian kulmakivenä.

Euroopan parlamentin puhemies Roberta Metsola sanoi, että parlamentti on tehnyt ”historiaa” hyväksyessään säädöksen ja kunnioittaa Maltan Daphne Caruana Galizian ja Slovakian Ján Kuciakin kaltaisten toimittajien muistoa, jotka molemmat murhattiin, koska he puhuivat totta valtaapitäville.

Today, @Europarl_EN made history.

The Media Freedom Act will safeguard journalists from interference, protects them from revealing sources & ensures transparency of media ownership.

It fights disinformation.

For Daphne. For Ján. For all journalists threatened.

For democracy. pic.twitter.com/VgEhnafVe8

— Roberta Metsola (@EP_President) March 13, 2024