Euroopan unioni saa ensimmäistä kertaa puolustuskomissaarin, ja hän liittyy useiden eurooppalaisten sotilasjohtajien joukkoon, jotka varoittavat, että sota Venäjän kanssa on vain vuosien päässä. He vaativat ”nopeita päätöksiä”, jotta voitaisiin ”valmistautua kunnolla”.

Ursula von der Leyen nimitti viime viikolla Euroopan unionin puolustus- ja avaruusasioista vastaavaksi komissaariksi Euroopan parlamentin jäsenen ja Liettuan kaksinkertaisen entisen pääministerin Andrius Kubiliuksen. Euroopan Venäjään rajoittuvasta entisestä neuvostovaltiosta kotoisin olevan veteraanipoliitikon tehtävänä on vauhdittaa maanosan aseteollisuutta, jos nimitykset vahvistetaan tulevassa äänestyksessä.

Viime vuosina on tullut tavalliseksi erittäin hälyttäviä varoituksia siitä, että Euroopan valtiot – Puolasta idässä ja Britanniasta lännessä – joutuvat todennäköisesti käymään varsinaista sotaa Venäjän kanssa tulevina vuosina. Useat huippuhenkilöt, kuten sotilasjohtajat, Naton johtohenkilöt ja strategia-asiantuntijat, sanovat, että Euroopan on valmistauduttava sotaan pian tai ainakin aseistettava itsensä välittömästi merkittävällä tavalla uudelleen tulevan konfliktin estämiseksi.

Kubilius liittyi ilmeisesti tähän kuoroon ja sanoi uutistoimisto Reutersille pian nimityksensä jälkeen seuraavaa: ”Puolustusministerit ja Naton kenraalit ovat yhtä mieltä siitä, että Vladimir Putin voi olla valmis sotaan Naton ja EU:n kanssa 6-8 vuoden kuluessa… Jos otamme nämä arviot vakavasti, meidän on valmistauduttava kunnolla tuohon aikaan, ja se on lyhyt aika. Tämä tarkoittaa, että meidän on tehtävä nopeita ja kunnianhimoisia päätöksiä.”

Kahdeksan vuoden raja on asteikon konservatiivisessa päässä Euroopassa vallitsevan ”sota on tulossa” -yhteisön keskiössä. Puolan sotilaalliset asiantuntijat näyttävät olevan kaikkein huolestuneimpia, kun otetaan huomioon heidän maansa erittäin vahva tuki Ukrainalle ja heidän maarajansa sekä Venäjän että Valko-Venäjän kanssa. Kuten vuonna 2023 raportoitiin, Puolan kansallinen turvallisuusvirasto totesi, että Euroopalla on kolme vuotta aikaa valmistautua sotaan.

Viro oli samalla aaltopituudella aiemmin tänä vuonna, ja sen silloinen pääministeri Kaja Kallas sanoi, että Natolla on ”kolmesta viiteen vuotta” aikaa valmistautua siihen, että Venäjän joukot ovat järjestäytyneet uudelleen Ukrainan sodan jälkeen. Sattumoisin samainen Kaja Kallas on nyt myös ehdolla EU:n komissaariksi ja ottaa ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja varapuheenjohtajan tehtävät.

Naton amiraali Rob Bauer on epäilemättä yksi niistä sotilasjohtajista, joihin EU:n mies Kubilius viittasi. Bauer sanoi aiemmin tänä vuonna, että ”kaikki ei ole suunniteltavissa, eikä kaikki tule olemaan kunnossa seuraavien 20 vuoden aikana”. Hän julisti, että ”kaikki tulevat taistelut ovat ”koko yhteiskunnan”, eivät vain armeijan asia”. Bauer sanoi tammikuussa seuraavaa:

”…meidän on yhteiskuntana ymmärrettävä, että sota ja taistelut eivät ole vain armeijan asia. Kansakunnan on ymmärrettävä, että kun on kyse sellaisesta sodasta kuin Ukrainassa, se on koko yhteiskunnan tapahtuma. Monien vuosikymmenten ajan meillä oli ajatus, että meillä on ammattisotilaat, jotka ratkaisevat turvallisuuskysymykset, joita meillä on Afganistanissa ja Irakissa. Mutta jos puhutaan kollektiivisesta puolustuksesta, se on koko yhteiskunnan tapahtuma.”

”Nykyinen armeija ei riitä, vaan tarvitaan lisää ihmisiä yhteiskunnasta, jotta armeijaa voidaan ylläpitää väestön osalta. Tarvitaan teollisuutta, jotta ammuksia riittää, jotta voidaan valmistaa uusia panssarivaunuja, uusia aluksia, uusia lentokoneita, uusia tykistöammuksia… Suuri ero vuoden takaiseen on se, että asevoimissa ja puolustusorganisaatioissa on tapahtunut paljon. Se, mitä ei ole tapahtunut, on yhteiskuntiemme ymmärrys siitä, että konfliktissa tai sodassa on pystyttävä toimimaan muillakin kuin armeijalla. Koko yhteiskunta joutuu mukaan, halusimme tai emme.”

Euroopan unionilla ei ole koskaan aiemmin ollut puolustuskomissaaria. Useiden eurokraattien vuosikymmeniä kestäneistä unelmista huolimatta sillä ei ole omaa armeijaa, ja sotilaalliset asiat ovat edelleen yksinomaan kansallisten hallitusten asia. Mutta von der Leyenin uudelleenvalintapuheessa unionin johtajaksi luvattiin ensimmäistä kertaa puolustussalkku, ja hän syytti lisääntyviä uhkia – kuten Venäjää – siitä, että unionin on ”otettava seuraava askel puolustuksen osalta”.

Sen sijaan, että Kubilius koordinoisi itse sotilaita, hänen tehtävänsä muistuttaa siis enemmänkin puolustusministeriä, ainakin toistaiseksi. Von der Leyen totesi puolustus- ja avaruusasioista vastaavan komissaarin tehtävänkuvauksessaan, että ”Eurooppa voi tehdä paljon tukeakseen… teollisuutta, hankintoja, tutkimusta, innovointia ja paljon muuta”. Tämän työn ytimessä on oltava yksi yksinkertainen periaate: Tämän työn ytimessä on oltava yksi yksinkertainen periaate: Euroopan on kulutettava enemmän, kulutettava paremmin ja kulutettava eurooppalaista.”

Nämä sanat herättävät varmasti huolta Washingtonissa ja Lontoossa, jotka ovat Euroopan valtioiden perinteisiä Nato-liittolaisia ja jotka katsovat huolestuneina eurooppalaista eristäytyneisyyttä puolustusalan hankinnoissa, kun otetaan huomioon amerikkalaisen ja brittiläisen puolustusteollisuuden vientisopimusten merkitys.

Euroopan – ja yleisesti ottaen länsimaisen – puolustusteollisuuden heikkous Ukrainan sodan jälkeen on kuitenkin tullut julmasti esiin, kun suursodan kaltainen ammusten nälkä on kasvanut, koska yksikään toimittaja ei pysty valmistamaan uusia tykistön ammuksia riittävän nopeasti. Kuten vuonna 2023 raportoitiin:

”Euroopan unioni rahoittaa nyt Ukrainalle 155 mm:n tykistöammuksia, jotka ovat pohjimmiltaan Naton yleispatruunoita, joita voidaan käyttää useissa eri tykkimalleissa, ja joita käytetään kymmenissä maissa ympäri maailmaa. Useat yhtiöt valmistavat patruunan kuoria, mukaan lukien BAE Systems, General Dynamics, Northrop Grumman ja Rheinmetall Natossa. Niitä valmistetaan myös Kiinassa, Intiassa ja Venäjällä. General Dynamics, joka valmistaa 11 000 ammusta kuukaudessa Scrantonissa, Pennsylvaniassa, kuvailee 155 mm:n ammusta ”edulliseksi ammukseksi yleisiin häirintä- ja torjuntatehtäviin (H&I)”.

”Halpaa” tai ei, Euroopan unionin ryhmittymän miljoonan 155 mm:n tykistökranaatin tilauksesta maksama hinta korostaa Ukrainan sodan aiheuttamaa äkillistä sotatarvikkeiden hintojen nousua. 155 mm:n tykistön ”tyhjät” kuoret olivat jo ennen sodan alkua kalliita, noin 2 000 dollaria kappaleelta. Kyseessä on vanha teknologia, joka ei ole muuttunut merkittävästi vuosikymmeniin ja jonka hinta oli 1980-luvulla vain 150 dollaria kappaleelta. Nykyään, kuten EU:n sopimus osoittaa, hinta on kaksinkertaistunut 4 000 dollariin.”

Kubilius kertoi Reutersille, että Euroopan valtiot ovat investoineet vuoden 2008 maailmanlaajuisen talouskriisin jälkeen biljoona dollaria liian vähän yhteiseen armeijaansa, ja hänen mukaansa puolustusteollisuus on nyt ”epätyydyttävässä tilassa”.

