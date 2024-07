Gaza: Jälleenrakennus voi kestää 2100-luvulle

Israelin ja Hamas- järjestön Gazan kaistalla käymä sota on raunioittanut alueen. Arviolta 70% rakennuksista on tuhoutunut Israelin iskuissa, ja 35 000 palestiinalaista on kuollut sekä 80 000 haavoittunut.

Yhdistyneitten Kansakuntien mukaan 5% gazalaisista on saanut sodassa vammoja. Uhrit ovat pääasiassa siviilejä.

Israelin Gazaan kohdistamat pommitukset ovat taannuttaneet alueen kehityksen 40 vuotta taaksepäin.

YK arvioi, että sodan päätyttyä kestää 80 vuotta rakentaa Gazan kaistan kodit uudelleen. Minimissään kuluisi 16 vuotta uusien asuntojen rakentamiseen, mikäli vaurioituneet asunnot jätetään korjaamatta.

Jos sota päättyisi nyt, aikaisintaan vuonna 2040 Gaza olisi elinkelpoinen, ja noin vuonna 2100 se olisi kokonaan uudelleenrakennettu.

Arviot perustuvat Israelin ja Hamasin aiempien sotien, vuosina 2014 ja 2021, jälkeisen jälleenrakennuksen nopeuteen.

Rahaa jälleenrakennukseen uskotaan kuluvan 50 miljardia euroa. Gazan väestöstä 60% elää köyhyysrajan alapuolella.

Lähde Voice of America