”He kohtelivat minua kuin terroristia” – 10 osavaltion agenttia vei väkipakolla miehen ”laittoman” lemmikkioravan lopetettavaksi

Samalla myös miehen pesukarhu vietiin lopetettavaksi.

Sosiaalisen median rakastama orava nimeltä P’nut takavarikoitiin ja vietiin lopetettavaksi Yhdysvaltain New Yorkin osavaltion toimesta.

P’nutin isäntä Mark Longo oli adoptoinut oravan 7 vuotta sitten nähtyään tämän emon jäävän auton alle. Mies oli sittemmin alkanut julkaisemaan P’nutista kuvia ja videoita sosiaalisessa mediassa ilahduttaakseen ihmisiä. Joku oli kuitenkin tehnyt tästä ilmoituksen osavaltiolle laittomasta villieläimen pitämisestä, jolloin Longo oli osavaltion käskystä yrittänyt vapauttaa oravan takapihalleen, joka ei kuitenkaan osannut pärjätä omillaan, joten hän piti sen kuitenkin kotonaan.

Hiljattain saattue autoja oli saapunut Longon eläinten turvakodin luo, joiden kyydistä nousi 10 osavaltion agenttia, jotka suorittivat 5 tuntia kestäneen ratsian P’nutin ja Fred-pesukarhun takavarikoimiseksi. Pesukarhua oli käytetty erityisenä syynä ratsian tekemiseen väitteillä, että eläin voi levittää vesikauhua.

”He kohtelivat minua kuin terroristia tai huumekauppiasta ratsatessaan kotiani viiden tunnin ajan. He tivasivat tietoa saksalaiselta vaimoltani, mikä tämän maahanmuuttotilanne on. He eivät antaneet meidän mennä vessaan ilman poliisin valvontaa,” Longo kuvaili.

Agentit eivät olleet tänä aikana myöskään antaneet heidän hoitaa turvakotinsa 300 muuta eläintä.

”En saanut edes täyttää heidän vesiastioitaan.”

Osavaltion toimenpiteet tapauksessa on herättänyt vihaa myös joissain sen edustajissa, kuten Staten Islandin kaupunginvaltuutettussa Joe Borellissa, joka kommentoi asiaa sanoen:

”Kaikista maahanmuuttajien vastaanottokeskuksissamme tapahtuvista rikoksista huolimatta on hyvä tietää, että meillä riittää aikaa ja resursseja lähettää SWAT-ryhmä oravan perään.”

Longoa puoltava senaattori Thomas O’Mara on vaatinut saada tietää terveysvirastolta, kuka antoi käskyn P’nutin lopettamiseksi. Hänelle on kuitenkin kieltäydytty vastaamasta.

”Hallitus katsoo muualle laittomien maahanmuuttajien suhteen, mutta aloittaa toimenpiteet oravan pitämisen takia. Tämä korostaa hallituksen ja New Yorkin osavaltion prioriteetteja.”

Lähde: New York Post