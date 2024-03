Helsingin Sanomat levittää äärioikeiston salaliittoteoriaa: sadan vuoden päästä suomalaisia enää miljoona, maahanmuuttajat korvaavat puutteen

Vuonna 2117 syntyperäisiä suomalaisia on jäljellä enää miljoona henkeä, mikäli nykyinen väestönkehitys jatkuu. Laskelma perustuu Heikki Bergholmin laskelmiin aiheesta.

Samaan aikaan suomalaisia korvataan avoimien rajojen politiikalla, mikä tarkoittaa, että suomalaiset korvataan maahanmuuttajilla. Kyseessä on väestönvaihto, mitä valtaapitävät kutsuvat ”äärioikeiston salaliittoteoriaksi.”

Tällä hetkellä Suomessa elää 5 055 797 suomalaista. Tilastossa suomalaisiksi on laskettu myös geneettisesti ei-suomalaiset, joilla kuitenkin on Suomen kansalaisuus. Ulkomaalaisia maassa asuu 508 173 henkeä. Suomen väestönkasvu on jo vuosia perustunut alati kiihtyvään maahanmuuttoon.

Suomalaisten hedelmällisyysluku oli viime vuonna 1,25. Jotta väestö ylläpitäisi itseään, tulisi sen olla 2,1. Maassa on parhaimmillaan syntynyt jopa 100 000 lasta vuodessa, mutta esimerkiksi vuonna 2022 kantaväestölle syntyi 38 600 vauvaa. Maahanmuuttajat synnyttivät noin 6000 lasta samana vuonna.

Syntyvyysongelma alkaa olemaan jo kansallinen kriisi. Asiaa voisi pyrkiä ratkaisemaan poliittisilla päätöksillä ja kulttuurillisella vaikuttamisella, mutta valtaapitävillä ei tähän ole tahtotilaa.

Lähde: HS