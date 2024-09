Hizbollahin johtaja varoitti älypuhelimista – osti sen sijaan hakulaitteet

Hizbollahin johtaja Hassan Nasrallah varoitti aiemmin tänä vuonna kannattajiaan käyttämästä matkapuhelimia. Sen sijaan ostettiin tuhansia hakulaitteita. Näin mahdollistui viime tiistaina tapahtunut massiivinen hakulaiteisku shiialaisia miliisijoukkoja vastaan.

”Vakooja on mukanasi kulkeva matkapuhelin! Se, jota vaimosi kantaa ja joka lapsillasi on. Matkapuhelin on vakooja, ja se on tappava vakooja. Ei mikä tahansa vakooja, vaan tappava vakooja! Se paljastaa hyvin yksityiskohtaista ja tarkkaa tietoa.”

Tämän vuoden helmikuussa Hizbollahin johtaja Hassan Nasrallah varoitti kannattajiaan käyttämästä matkapuhelimia. Erityisesti niin sanottuja älykkäitä matkapuhelimia, joissa on GPS ja mahdollisuus asentaa sovelluksia.

Syynä ovat huhut, joiden mukaan Israelin armeija on onnistunut jäljittämään Hizbollahin miliisimiehiä ja hyökkäämään heitä vastaan heidän matkapuhelimiensa avulla.

Sijoittaminen hakulaitteisiin

Hizbollah on etsinyt vaihtoehtoja matkapuhelimille jäsentensä, upseeriensa, yksiköidensä ja miliisiensä väliseen sähköiseen viestintään.

Valinta osuu taiwanilaisen Gold Apollo -merkin vankkaan, pölyn- ja vedenkestävään AR-924-pageriin. Se voi lähettää jopa 100 merkkiä, tallentaa 30 viestiä, ja mikä tärkeintä, siinä ei oletettavasti ole GPS:ää tai mahdollisuutta asentaa vakoilusovelluksia.

Lisäksi AR-924:n akun kesto on jopa 85 päivää. Maassa, jossa sähköt voidaan katkaista milloin tahansa Israelin pommituksilla, sitä pidetään yksinkertaisesti täydellisenä valintana Hizbollahin sisäiseen viestintään.

Tiedotusvälineiden mukaan shiialaismiliisi on hankkinut 5000 tällaista hakulaitetta.

Ei valmistettu Taiwanissa

Mutta hakulaitteita ei osteta suoraan taiwanilaiselta yritykseltä. Taiwanin valtiovarainministeriön mukaan Gold Apollo ei ole vienyt Libanoniin yhtään hakulaitetta tämän vuoden tammikuun ja elokuun välisenä aikana.

Sen sijaan ne on ostettu BAC Consulting KFT -nimiseltä yritykseltä, joka sijaitsee Budapestissä, Unkarissa. Itse asiassa juuri tämä yritys valmistaa hakulaitteet. Tai väitetään valmistavan niitä.

”Yhteistyösopimuksemme mukaisesti annamme BAC:lle luvan käyttää tuotemerkkiämme tuotemyynnissä vain tietyillä valituilla alueilla, mutta suunnittelusta ja valmistuksesta vastaa yksinomaan BAC”, Gold Apollo kirjoittaa verkkosivuillaan.

BAC Consulting KFT rekisteröitiin toukokuussa 2022, ja Unkarin viranomaisten mukaan salaperäisen yrityksen ainoaksi omistajaksi on rekisteröity nainen. Osoite menee Budapestissa sijaitsevaan asuntoon.

Pommi akussa

Tämän vuoksi nyt on esitetty hypoteesi, että Israelin turvallisuuspalvelu Mossad oli mukana valmistamassa tuhansia hakulaitteita, jotka sitten myytiin Hizbollahille.

TrustedSecin turvallisuusanalyytikko Carlos Perez kertoi Fortunelle, että hakulaitteiden paristot olivat todennäköisesti ”puoliksi räjähteitä ja puoliksi varsinainen paristo”.

Räjähde on sittemmin varustettu kaukosytytysmekanismilla, joka laukesi tiistaina iltapäivällä, kun tuhannet Beirutissa ja eri puolilla Libanonia olevat hakulaitteet räjähtivät yhtäkkiä.

Noin 3 000 ihmistä, lähinnä Hizbollahin miliisijoukkojen jäseniä ja heidän perheitään, loukkaantui. Libanonin tiedotusvälineiden mukaan useiden kerrotaan myös saaneen ”marttyyrikuoleman” eli kuolleen. Ainakin 200 on loukkaantunut vakavasti.

Uutissivusto Axios kertoo, että israelilaiset päättivät laukaista sisäänrakennetut räjähteet tiistaina, koska pelkäsivät, että ne muuten paljastuisivat ennemmin tai myöhemmin.

Lähde: Axios, Samnytt

