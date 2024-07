Hollantilaista lapsen raiskauksesta tuomittua urheilijaa tervehdittiin buuauksilla sekä suosionosoituksilla – ennen olympiatappiota Italialle

Steven van de Velde raiskasi 12-vuotiaan tytön vuonna 2016. Hänen osallistumisensa beach volley -joukkueeseen herätti kiistaa.

Alankomaiden joukkueessa Pariisin 2024 olympialaisissa kilpaileva tuomittu lastenraiskaaja sai vastaansa buuauksia – ja joitakin suosionosoituksia – kun hän käveli ulos ensimmäiseen beach volley -otteluunsa sunnuntaina.

Steven van de Velde, joka tuomittiin 12-vuotiaan tytön raiskauksesta vuonna 2016, hävisi ensimmäisen ottelunsa parinsa Matthew Immersin kanssa. Rantalentopalloilija on ollut myrskyn keskipisteenä Pariisissa sen jälkeen, kun rikosuhrijärjestöt sanoivat, että hänen mukaanottonsa lähettää vaarallisen viestin raiskaajille ja aiheuttaa ”lisävahinkoja” seksuaalisen hyväksikäytön uhreille.

Kun Van de Velde esiteltiin yleisölle Pariisin keskustassa sijaitsevalla Eiffel-tornin stadionilla, kuultiin buuauksia, mutta ne muuttuivat hurraa-huudoiksi, kun hänen hollantilainen joukkuekaverinsa Immers astui pelikentälle ennen parin ottelua Italiaa vastaan.

Sifflets un peu plus appuyés à l’annonce du nom de Steven van de Velde pic.twitter.com/LqEc3sBfPT — Adrien Bez (@bez_adrien) July 28, 2024

Pelaajien astuessa areenalle yhdessä oli kuulunut sekä buuauksia että hurraahuutoja, mutta kun Van de Velde esiteltiin yksin, vastalauseet kuuluivat voimakkaammin. Pelaajalle osoitettiin vaimeat suosionosoitukset, mutta kannustushuutoja ei kuulunut. Van de Velde nosti kättään kävellessään hiekkakentälle, joka on suoraan Eiffel-tornin vieressä.

Italialaiset Alex Ranghieri ja Adrian Ignacio Carambula Raurich veivät ensimmäisen erän 22-20. Hollantilaiset voittivat toisen 21-19, ja ratkaiseva kolmas erä meni italialaisille 15-13.

Van de Velde raisksi 12-vuotiaan brittitytön

Nyt 29-vuotias Van de Velde tuomittiin vuonna 2016 neljäksi vuodeksi vankilaan tunnustettuaan syyllisyytensä brittitytön raiskaukseen. Hän oli lentänyt Englantiin tapaamaan tyttöä vuonna 2014 täysin tietoisena tytön iästä, sillä hän oli tavannut tytön Facebookissa. Van de Velde istui 12 kuukautta brittiläisessä vankilassa, minkä jälkeen hänet siirrettiin kotimaahansa, josta hänet vapautettiin kuukauden kuluttua.

Pelaajan buuaukset ovat epätavallisia kisoissa, ja ne olivat ristiriidassa tämän näyttävän tapahtumapaikan kanssa, jossa väkijoukko oli aiemmin esittänyt useita ”meksikolaisia aaltoja” ja hurrannut tanssijoiden viihdyttäessä heitä otteluiden välissä.

Kaksi hollantilaisfania kertoi ostaneensa liput tapahtumaan puolitoista vuotta sitten ennen skandaalin puhkeamista. Utrechtista kotoisin oleva Anna, joka ei halunnut kertoa sukunimeään, väitti: ”Luulen, että hän on saanut jo rangaistuksensa, joten nyt hän voi aloittaa puhtaalta pöydältä.”

Hänen ystävänsä Jesper, joka ei myöskään halunnut kertoa sukunimeään, sanoi tapauksen herättäneen paljon keskustelua hollantilaisten keskuudessa. ”Hänen tekemänsä rikos on tietysti arkaluonteinen”, hän sanoi. ”Siksi ihmiset ovat myös hieman vaivautuneita, koska käymme keskusteluja siitä, kannustammeko häntä vai emme?”. Se on erilaista – jos kyseessä olisi kuka tahansa muu hollantilainen henkilö, emme edes keskustelisi siitä.” Hän lisäsi, että myös hänen mielestään Van de Velde on jo kärsinyt tuomionsa ja hänen pitäisi saada pelata: ”Reagoimme tunteella, mikä on täysin oikein. Mutta meillä on myös oikeusjärjestelmä.”

Ei majoitu olympiakylässä eikä anna haastatteluja

Aiemmin tällä viikolla Kansainvälistä olympiakomiteaa (KOK) vaadittiin tutkimaan siitä, miten pelaaja oli päässyt kilpailemaan Pariisin 2024-kisoihin. Guardian-lehden tietoon tulleessa sähköpostiviestissä Alankomaiden olympiakomitean korkea-arvoinen virkamies yritti vakuuttaa vastauksellaan Alankomaissa asuvalle huolestuneelle brittimiehelle, ”ettei Van de Velde ollut pedofiili”.

Mies oli kutsunut Van de Velden ottamista joukkueeseen ”Hollannin maajoukkueen tahraamiseksi”. Alankomaiden olympiakomitean tiedottaja kirjoitti vastauksessaan: ”Steven EI OLE pedofiili [sic]; et kai oikeasti luule, että Alankomaiden olympiakomitea lähettäisi Pariisiin jonkun, joka ON todellinen riski? Ei, hän ei ole riski.”

Van de Velde on pyydetty jäämään pois olympiakylästä, ja hänen on sallittu jäädä pois ottelun jälkeisistä haastatteluista.

KOK on sanonut, että kilpailuun osallistuminen on yksittäisten maiden olympiakomiteoiden asia. KOK:n tiedottaja Mark Adams vastasi kysymykseen, onko KOK ”rauhallisin mielin ja tyytyväinen” Van de Velden osallistumiseen?:

”Luulen, että asian luonnehtiminen ’rauhalliseksi ja tyytyväiseksi’ ei olisi oikein.” Hän lisäsi: ”Mielestäni rikos tapahtui jokin aika sitten, 10 vuotta sitten. Paljon kuntoutusta on tapahtunut, ja täällä on myös erittäin vahva vartiointi käytössä, ja uskon … kyseinen urheilija ei edes asu olympiakylässä.”

Alankomaiden olympiakomitea sanoi lausunnossaan, että se on ottanut käyttöön ”konkreettisia toimenpiteitä” varmistaakseen turvallisen urheiluympäristön kaikille olympialaisten osallistujille Van de Velden osallistumisen vuoksi.

Alankomaiden olympiakomitea sanoi, että Van de Velde oli noudattanut kaikkia vaatimuksia ja täyttänyt tiukat riskinarviointikynnykset, ja totesi, ”ettei hänellä ole vaaraa” syyllistyä uudelleen rikokseen. Komitea totesi: ”Van de Velde on johdonmukaisesti pysynyt avoimena tapauksen suhteen, jota hän kutsuu elämänsä merkittävimmäksi virheeksi. Hän pahoittelee syvästi tekojensa seurauksia asianosaisille. Hän on kertonut avoimesti henkilökohtaisesta muutoksesta, jonka hän on kokenut sen seurauksena.”

Alankomaiden olympiakomitea sanoi myös olevansa ”pahoillaan” siitä, että ”erityisesti sosiaalisessa mediassa kiinnitettiin ennakoimattomasti uudelleen huomiota niihin, jotka kamppailevat seksuaalirikosten ja rikollisen käyttäytymisen aiheuttamien traumojen kanssa”.

Lähde: Guardian