Homoikoni paljastui pedofiiliksi – levitti raakaa lapsipornoa

”Homopornon supertähti” jakoi ja vastaanotti satoja lapsipornovideoita.

Justin Heath Smith, joka tunnetaan myös taiteilijanimellä ”Austin Wolf,” on pidätetty Yhdysvaltojen New Yorkissa asetettu syytteisiin lapsipornon jakamisesta ja hallussapidosta.

Homopornon supertähdeksikin tituleerattu Smith oli käyttänyt Telegramia anonyymisti vaihdellakseen satoja lapsipornovideoita toisen henkilön kanssa, joka on myös pidätetty.

”Smith vastaanotti ja jakoi satoja videoita, jotka sisälsivät lapsipornoa, mukaan lukien kauhean videon, missä nuori lapsi on sidottuna ja häntä hakataan ja raiskataan,” syyttäjä Damian Willis kommentoi.

Kyseessä oli video, joka oli nimetty ”Gay 10-year-old boy tied and raped by adult,” missä aikuinen homomies hakkaa ja raiskaa sidottua 10-vuotiasta poikaa.

Vain viikkoa ennen pidätystään Smith oli jakanut X-tilillään videon nimeltä ”Have you seen what happens to little boys that follow me to the lock room?” jossa Smith harrastaa homoseksiä erittäin pienikokoisen ja nuoren näköisen miehen kanssa suihkussa.

Smith on erittäin suosittu hahmo LGBT-yhteisössä ja hänellä onkin miltei 800 000 seuraajaa Instagramissa. Hänestä on kirjoitettu lukuisia ylistysartikkeleita homojen omissa medioissa.

Lähde: Breitbart