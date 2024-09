Hyvin harva maahanmuuttaja kiinnostunut Ruotsin 31 000 euron arvoisesta muuttotarjouksesta

Monet maahanmuuttajat eivät pidä ruotsalaisista, silti useimmat eivät ole kiinnostuneita lähtemään koskaan pois Ruotsista.

Vaikka Ruotsin hallitus tarjosi 31 000 euroa uudelleenmuuttoa varten, kyselytutkimusten mukaan vain harvat maahanmuuttajat hyväksyisivät tarjouksen.

Ruotsin hallitus tekee Ruotsissa asuville ulkomaalaisille merkittävän, 350 000 Ruotsin kruunun suuruisen rahallisen tarjouksen vapaaehtoisesta paluusta kotiin. On myös tärkeää huomata, että tämä summa maksettaisiin henkilöä kohden, mikä tarkoittaa, että nelihenkinen perhe voisi saada 124 000 euroa.

Ulkomaalaiset haluavat kuitenkin niin epätoivoisesti asua Ruotsissa, joka on valkoisten eurooppalaisten maa, että Alkompis-sivuston tekemän kyselyn mukaan valtaosa heistä sanoi hylkäävänsä tarjouksen.

Kyselytutkimus osoitti, että 77 prosenttia kyselyyn vastanneista sanoi, ettei heitä edes kiinnosta korotettu summa, ja vain 15 prosenttia sanoi, että he olisivat kiinnostuneita tarjouksesta. Muut olivat vielä epävarmoja.

Niistä 15 prosentista, jotka sanoivat olevansa kiinnostuneita tarjouksesta, on kuitenkin mahdollista, että hyvin harva heistä todella hyväksyisi tarjouksen. Näistä alhaisista luvuista huolimatta pienikin prosenttiosuus ulkomaalaisista, jotka hyväksyvät tarjouksen, voisi johtaa kymmenien tuhansien ihmisten muuttoon.

Kyselyssä kävi myös ilmi, että 90 prosenttia yli 2 700 vastaajasta oli jo kuullut korotetusta kotiuttamistuesta.

Kyselyssä kysyttiin myös, olisivatko vastaajat valmiita hyväksymään vielä suuremman summan. On huomionarvoista, että suuri enemmistö sanoi, etteivät he koskaan hyväksyisi yhtään mitään tarjousta. Teoriassa he eivät silti hyväksyisi tarjousta, vaikka heille tarjottaisiin miljoonia euroja kotimaahansa palaamisesta.

Kysely osoitti, että 77 prosentilta niistä, jotka sanoivat ei 31 000 eurolle, kysyttiin myös, hyväksyisivätkö he korkeamman summan. Heistä 66 prosenttia vastasi, että he eivät koskaan palaisi kotimaahansa, kun taas 25 prosenttia harkitsisi kotimaahan lähtemistä suuremman rahan vuoksi.

Vastaajista 23 prosenttia harkitsisi paluuta, jos saisi miljoona Ruotsin kruunua, mikä vastaa 88 000 euroa.

Monissa maissa, joista nämä maahanmuuttajat ovat kotoisin, tällainen summa on uskomaton omaisuus. Esimerkiksi Afganistanissa keskimääräinen vuosipalkka on 1 000 euroa.

Ruotsissa maahanmuuttajille ja laittomille maahanmuuttajille myönnettävät etuudet ovat kuitenkin myös erittäin anteliaita, ja toisin kuin Lähi-idän ja Afrikan maissa, Ruotsissa on tehokkaita ja hyvin organisoituja sairaaloita, terveysjärjestelmiä, kouluja ja yliopistoja sekä nykyaikainen infrastruktuuri. Kenenkään ei tarvitse lahjoa virkamiehiä tai poliiseja saadakseen jotain aikaan tai edes liikkuakseen vapaasti. Joissakin maissa, joista nämä siirtolaiset ovat kotoisin, ei ole mitään takeita siitä, että Ruotsin hallitukselta saadut rahat olisivat edes turvassa.

Nykyisen suunnitelman mukaan tarjous astuu voimaan 1. tammikuuta 2026, ja budjetissa on jo varattu kymmeniä miljoonia euroja paluumuuttoon. Jotta voidaan varmistaa, etteivät kotiutustuen saajat matkusta uudelleen Ruotsiin eri henkilöllisyydellä, kuten monille karkotetuille on käynyt, maastamuuttajien on kirjattava biometriset tiedot.

Lähde: Remix News

