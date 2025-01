Israel: Komitea varoittaa sodasta Turkin kanssa

Israelin hallituksen alainen komitea kehottaa juutalaisvaltiota valmistautumaan sotaan Turkkia vastaan. Israel käy jo nyt sotaa Gazan kaistalla, Libanonissa sekä Syyriassa. Komitean raportti julkistettiin maanantaina. Turkki on Suomen Nato-liittolainen.

Komitea suosittelee Israelin hallitukselle muun muassa puolustusvoimien budjetin korottamista lähes neljällä miljardilla eurolla. Puolustusvoimien tulee parantaa pitkän matkan iskukykyään hankkimalla lisää amerikkalaisia F-15- hävittäjäkoneita, satelliitteja, drooneja sekä ilmassa tapahtuvaan tankkaamiseen soveltuvia lentokoneita.

Myös Israelin ilmatorjuntakykyä on parannettava kehittämällä edelleen monikerroksista ilmapuolustusta.

Komitea ehdottaa lisäksi linnoitetun suojamuurin rakentamista Jordanian rajalle. Ehdotus on poliittisesti arka, sillä yhtenä harvoista arabimaista, Jordania on solminut rauhan ja diplomaattisuhteet Israelin kanssa.

Komitean mukaan Turkin halu palauttaa Osmanien valtakunnan aikainen alueellinen suurvalta-asema Lähi-idässä, ja Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoganin itsevarmat otteet ovat ristiriidassa Israelin etujen kanssa. Etujen ristiriita saattaa eskaloitua aseelliseksi yhteenotoksi Israelin ja Turkin välillä, komitea varoittaa.

Erityisesti Israelia uhkaa Syyrian eri ryhmittymien liittoutuminen Turkin kanssa. Turkki saattaa käyttää syyrialaisten ryhmittymien taistelijoita iskuihin Israelia vastaan.

”Syyriasta tuleva uhka saattaa kasvaa jopa Iranin uhkaa suuremmaksi”, sanotaan komitean raportissa.

Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu kommentoi komitean raporttia näin:

”Todistamme suuria muutoksia Lähi-idässä. Iran on ollut pitkään suurin uhkamme, mutta uudet voimat ovat saapumassa areenalle. Meidän (juutalaisten) täytyy odottaa odottamatonta. Tämä raportti on tiekartta Israelin turvallisuuden takaamiseen”.

Islamilaista Irania on vuosia syytetty ydinaseen kehittämisestä juutalaisvaltio Israelin tuhoamiseksi.

Jos Israelin ja Turkin välille syttyy sota tai aseellisia yhteenottoja, tilanne on poliittisesti erittäin vaikea. Yhdysvallat on Israelin vankkumaton tukija sekä liittolainen, mutta toisaalta myös Natoon vuodesta 1952 kuulunut Turkki on Yhdysvaltain tärkein kumppani islamilaisessa maailmassa.

Lähde The Jerusalem Post sekä allisrael.com