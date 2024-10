Itävalta: FPÖ saavutti historiallisen voiton, mutta ”häviäjien koalitio” voi silti muodostua sitä vastaan

Itävallan Vapaus-puolue (FPÖ) saavutti sunnuntai-iltana historiallisen voiton saaden ennätykselliset 28,8 prosenttia äänistä.

Maahanmuuttovastainen puolue, joka tunnetaan myös Venäjän vastaisista pakotteistaan, kohtaa kuitenkin vaikeuksia hallituksen muodostamisessa, ja koalitioneuvottelujen odotetaan pitkittyvän mahdollisesti kuukausia.

Sunnuntain kansallisissa vaaleissa rikottiin useita ennätyksiä, ja FPÖ saavutti kaikkien aikojen korkeimman tuloksensa 28,8 prosentin äänisaaliilla, mikä on 12,6 prosenttiyksikön ennätyslisäys.

Keskustaoikeistolainen Itävallan kansanpuolue (ÖVP) puolestaan kärsi historiallisen suuren, noin 11 prosenttiyksikön tappion, ja jäi toiseksi FPÖ:n jälkeen. Vasemmistoliberaali SPÖ putosi ensimmäistä kertaa kolmanneksi.

Mielipidetutkija Christoph Haselmayer sanoi FPÖ:n tuloksen olevan ”kaksin verroin historiallinen” ja lisäsi, että ”ensimmäistä kertaa kansallisissa parlamenttivaaleissa FPÖ on ensimmäisellä sijalla ja on ylittänyt FPÖ-Haiderin tuloksen vuodelta 1999”.

🇦🇹🚨AUSTRIA: FPÖ PARTY PREDICTED TO WIN NATIONAL ELECTIONS WITH 29.1% OF THE VOTE.

Lead candidate Herbert Kickl openly says he supports remigration.

“Remigration! I have absolutely no problem to say that word.” pic.twitter.com/Ii3vIrjpJ7

