Jos Metan sensuuri poistuu, vasemmiston pahin painajainen toteutuu

Metan eli Facebookin, Instagramin, Threadsin ja WhatsAppin omistavan firman toimitusjohtaja Mark Zuckerbergin mukaan sensuuri tulee poistumaan Metan alustoilta. Aikaisemmin hän kiisti mitään sensuuria olevan olemassakaan, mutta nyt hän myönsi itse kuvaamalleen videolle, että sensuuria on painostettu median ja valtion toimesta.

Mikäli Zuckerbergin lupaus toteutuu, tapahtuu samalla vasemmiston pahin painajainen: sananvapaus saa lisää tilaa! Ja tätä ei vasemmisto voi hyväksyä. Yhdysvalloissa sananvapaus on turvattu perustuslaissa, mutta Euroopassa oikeus puhua on hieman kireämpää. Yhtiö joutuukin miettimään uusia käytäntöjään Euroopan suhteen vielä hetken ihan lakisyistäkin.

Vasemmisto vihaa sananvapautta. Se ei voi sietää sitä, että muutkin kuin vasemmistolaiset voivat puhua politiikkaa. Tämä huomataan niin marginaalissa kuin laajemmassa kuvassa.

Sosiaalisen median sensuuri onkin ollut vasemmistolle ihanaa aikaa. Kun entinen Twitter, nykyinen X vapautti oikeutta keskustella, otti suurin osa vasemmistolaisista hatkat ja poistui BlueSkyhyn. He olivat vuosia irvailleet kansallismielisille, että ”perustakaa oma some, jos säännöt eivät miellytä”. Nyt he päätyivät itse perustamaan omansa, vaikka heitä ei sensuroida X:ssä. Sananvapaus säikäytti vapaan maailman haihattelijat pahemman kerran.

Nyt sama skenaario uhkaa myös Facebookia, Instagramia ja Threadsia. Joutuvatko vasemmistolaiset poistumaan niistäkin peloissaan? Uskon kun näen, että sananvapauslupaukset todella pitävät paikkansa. Kyse on kuitenkin hyvin merkittävästä Overtonin ikkunan siirtymisestä: lähes kymmenen vuotta jatkunut hyvin härski sensuuri on saamassa merkittävää vastarintaa valtiollisella tasolla Trumpin astuessa presidentiksi.

Mikä ensin tapahtuu Amerikassa, jalkautuu pian myös Eurooppaan. EU epäilemättä pistää vielä hanttiin asian kanssa, mutta ennemmin tai myöhemmin sekin joutuu luovuttamaan sananvapautta penäävien äärellä.

Kun sana on vapaa kansallismielisille, ei mikään voi estää voittokulkuamme.