Kaikkiin Suomen yläkouluihin jaettu seksiopas herättää raivoa: ”Kuinka k****n saa syvälle suuhun”

Monen yläkoulun kirjastosta löytyvän seksioppaan rivo kielenkäyttö on nostattanut raivoa laajalti sosiaalisessa mediassa.

Yläkouluikäisille nuorille suunnattu seksiopas on aiheuttanut närkästystä sosiaalisessa mediassa. Se on herättänyt kiivasta keskustelua X-viestipalvelussa (entinen Twitter).

Kyseessä on ruotsalaisen kirjailijan ja seksuaalikasvattajan Inti Chavez Perezin kirja ”Respektiä – Seksikirja pojille” (Gummerus). Teoksen ensimmäinen versio julkaistiin jo vuonna 2010, ja se käännettiin suomeksi vuonna 2019.

Kirjassa puhutaan varsin suorasukaisesti ”vehkeistä, flirttailusta, suostumisesta ja kieltäytymisestä, nautinnosta ja varsinaisesta muhinoinnista”. Teoksen sivuilla on muun muassa ohjeita siitä, miten otetaan ”hyvä kalukuva”, miten harrastaa ensimmäistä kertaa anaaliyhdyntää ja miten ”kullia imetään”. Yksi kirjan väliotsikoista on: ”Harjoitus: Kuinka kullin saa syvälle suuhun”.

Kirjassa puhutaan sukupuolielimistä rivoilla puhekielen ilmaisuilla, ja osa ohjeista on varsin graafisia. Esimerkiksi väliotsikon ”Harjoitus: Kuinka kullin saa syvälle suuhun” alla on vinkki harjoitella suuseksiä banaanin avustuksella: ”Kun alkaa tuntua mukavalta, voit yrittää ujuttaa banaanin syvemmälle ja syvemmälle suuhusi ja yrittää huijata yökkäysrefleksiä.”

Kaikki Suomen ylä- ja yhtenäiskoulut saivat kirjan syyslukukaudella 2019 osana Suomen Kulttuurirahaston Lukuklaani-hanketta. Teos oli osa yli sadan kirjan muodostamaa kirjapakettia, johon kuului myös lukupiirien käyttöön soveltuvaa luettavaa.

Kirja kuuluu monen suomalaisen yläkoulun kirjastovalikoimaan.

”Ei kai koulussa pidä lapsille opettaa tällaista?”

Somekansan keskuudessa Respektiä-kirjan rivot ilmaisut ovat herättäneet hämmennystä ja jopa järkytystä.

”Onko nämä nyt mitenkään 14-vuotiaan lapsen juttuja vielä? Eikö tuon ikäiset vasta mieti, uskaltaisiko sitä ihastuksen kohdetta ehkä ottaa kädestä kiinni, kun kävellään yhteistä koulumatkaa,” pohtii eräs kommentoija viestipalvelu X:ssä.

”Maailma on hullu! Luulin jo, että luin väärin. Ei kai koulussa pidä lapsille opettaa tällaista. En ymmärrä”, kirjoittaa toinen.

”Järkyttävää. Miksi lapset eivät saa olla lapsia”, pohtii kolmas.

Eräs kommentoija lähestyi asiaa myös vertailemalla kyseisen kirjan kielenkäyttöä toisenlaisessa tilanteessa, jossa se koettaisiin välittömästi seksuaaliseksi ahdisteluksi, eikä olisi ollenkaan ”humoristista” ja hyväksyttävää:

”Jos joku setämies alkaisi töissä kahvitunnilla kysellä nuoremmilta työntekijöiltä, että ”oletko treenannut kuinka kullin saa syvälle suuhun”, niin sehän olisi seksuaalista häirintää ja potkujen paikka. Mutta koulussa tuollainen puhe on ihan OK, jos opettaja on pedofiili.”

”Yllättäen” kaikkia kirjan kielenkäyttö ja aihepiirit eivät ole onnistuneet järkyttämään, eivätkä suvaitsevaiset pitäneet sitä mitenkään paheksuttavana. Osa someen kirjoittaneista pitää opasta ”hyödyllisenä teoksena”.

”Eikö tuo ole pelkästään hyvä, että nuoret oppivat myös seksin käytännön puolesta jo etukäteen turvallisessa, kontrolloidussa ympäristössä ja muutenkin kuin kantapään kautta tai jotain nettipornosivustoja selaamalla”, pohti eräs kommentoija.

Teoksen kirjoittanut Chavez Perez kertoi Helsingin Sanomille vuonna 2019, että hänen kokemuksensa mukaan teinipojat puhuvat seksistä ”koko ajan”. Hänen mukaansa suurin osa tästä puheesta on kuitenkin kehuskelua, josta ei ole nuorille todellista hyötyä seksiin ja seksuaalisuuteen liittyvien kysymysten käsittelyssä.

Chavez Perez kertoi Ylelle, että yksi syy kirjan kirjoittamiseen oli se, että ”suurin osa nuorista näkee pornoa joka tapauksessa, mikä antaa heille vääriä käsityksiä seksistä.” Hänen mukaansa kirja voi antaa ”oikean kuvan seksistä ja seksuaalisuudesta”.

Varmastikin nuoret teinipojat kiinnostuvat seksistä ja seksuaalisuuteen liittyvistä kysymyksistä tietyssä iässä, mutta miksi suomalaisissa yläkouluissa heidät ohjataan saamaan seksuaalikasvatusta ensimmäiseksi seksioppaasta, jossa opetetaan ”kuinka kullin saa syvälle suuhun” ja homoseksuaalisuutta? Entä miten kirjailija perustelisi väittämänsä, että juuri hänen kirjoittama teoksensa voi antaa ”oikean kuvan seksistä ja seksuaalisuudesta” yläkouluikäisille teinipojille?

Kirjailija Chavez Pereziä tai kirjan kustantajaa ei tavoitettu kommentoimaan asiaa, kertoo Ilta-Sanomat.

Seksiopas arvioitiin soveltuvaksi nuorille – kirjan kouluihin lähettäneen hankkeen vetäjä: ”Surullista”

Lastenkirjainstituutin toiminnanjohtaja ja hankkeen vetäjänä toiminut Kaisa Laaksonen kertoo olevansa harmissaan siitä, että kirjasta nousee kohu yli viiden vuoden jälkeen. Hän toivoo, että nuortenkirjallisuuteen kiinnitettäisiin myös myönteistä huomiota, ja suomii asiasta etenkin lehdistöä.

”Viisi vuotta sitten lähetimme miljoonalla eurolla kirjoja, jotta nuoret lukisivat enemmän. Silloin niistä on joitakin lehtijuttuja kirjoitettu, mutta hyvin vähän. Minusta on surullista, että lasten ja nuorten lukemiseen osoitetaan kiinnostusta ainoastaan tällaisten kohujen kautta”, Laaksonen sanoo.

Ainakin ei-toivottujen kuvien lähettäminen sukupuolielimistä, niin sanottujen ”dick-picien” lähettäminen naisille on yleensä loukkaavaa tai ahdistavaa kuvan vastaanottajalle. Kikkelikuvien lähettämisestä on uutisoitu myös mediassa, erityisesti viime vuosina.

Laaksonen sanoo, että tilanne ”dick-picien” ahdistavuuden suhteen ei ole muuttunut viimeisen viiden vuoden aikana.

”Yhtä ahdistavaa se on varmasti ollut silloin ja yhtä ahdistavana sitä on myös pidetty.”

Laaksonen ei muista tarkalleen, millaisia keskusteluja hankkeessa on käyty nyt esillä olevan teoksen valinnasta. Kyseinen kirja valittiin sen ”ajankohtaisuuden ja nuorten keskuudessa vallitsevan kiinnostuksen perusteella sekä sen perusteella, että se on tietokirja”.

Valitsijatyöryhmä tutustui kaikkiin kirjoihin etukäteen. Seksiopas arvioitiin soveltuvaksi nuorille.

”Ei sitä mitenkään sokkona sinne [kouluihin] lähetetty”, Laaksonen sanoo.

Laaksonen huomauttaa myös, että kirjan tyyli on ”humoristinen”, ja yksi osa kirjan lukemista ja siihen liittyvää opetusta on ”kirjoitustyylin ymmärtäminen”.

Kirjat valitsi moniammatillinen työryhmä, johon kuului äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien lisäksi kirjastoalan ammattilaisia sekä muita kirja-alan ammattilaisia.

”Ihmisiä, jotka tuntevat kirjat ja ovat myös tekemisissä nuorten kanssa ja tietävät, minkä tyyppinen kirjallisuus nuoria kiinnostaa.”

