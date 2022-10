Kanye West herättää kiistelyä pitämällä ”White Lives Matter” -paitaa Pariisin muotinäytöksessä – kutsuu BLM:ää ’huijaukseksi’

Yhdysvaltalainen musta räppäri on suututtanut vasemmistoaktivistit käyttämällä provosoivia vaatteita.

Ye on taiteilija, joka aiemmin tunnettiin nimellä Kanye West. Hän on pahentanut Pariisin muotinäytöksessä aiheuttamaansa polemiikkia, jossa hän käytti White Lives Matter -paitaa konservatiivisen juontajan Candace Owensin rinnalla, tuomitsemalla Black Lives Matter -liikkeen ”huijaukseksi”.

Grammy-palkittu yhdysvaltalaistähti raivostutti niin vasemmistoaktivistit kuin tiedotusvälineetkin pitämällä t-paitaa yllään uusimman Yeezy-mallistonsa suorassa lähetyksessä pidetyssä näytöksessä.

Myös muilla malleilla oli yllään paitoja, joissa oli sama ”White Lives Matter” -teksti.

Ennen show’ta Ye kertoi yleisölle: ”Kaikki täällä tietävät, että minä olen johtaja … ette voi hallita minua. Tämä on hallitsematon tilanne.”

Instagram-julkaisussaan tiistaina Ye puolusti liikettä ja vakuutti, että ”kaikki tietävät, että Black Lives Matter oli huijaus.”

”Nyt se on ohi. Olkaa hyvä”, hän lisäsi.

Räppäriä on syytetty Black Lives Matter -lauseen anastamisesta, jota on aiemmin käytetty vastalauseena mustiin kohdistuvaan rasismiin, mutta joka myös auttoi lietsomaan mielenosoituksia, jotka johtivat kuolettaviin mellakoihin kaupungeissa eri puolilla Yhdysvaltoja. Järjestö, joka on saanut miljoonien arvosta rahoitusta yksityisiltä lahjoittajilta ja suurilta yrityksiltä, on myös joutunut syytteeseen petoksista.

Yeezyn muotinäytös järjestettiin päivä sen jälkeen, kun Ye oli debytoinut Pariisin muotiviikoilla Balenciagan mallina.

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun Ye on herättänyt närkästystä vasemmistoaktivistien keskuudessa. Vuonna 2018 hän sanoi, että ”400 vuotta kestänyt mustien orjuus kuulostaa valinnalta”. Hän myös tunnetusti kannatti Donald Trumpia ja puki päälleen ”Make America Great Again” -lippiksen, useimpien musiikkialan kollegojensa tyrmistykseksi.

