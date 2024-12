Katso video raukkamaisesta pahoinpitelystä, jonka tekijöiden tukitilaisuudessa Li Andersson esiintyi

Olemme Kansalaisessa uutisoineet Li Anderssonin tekopyhästä asennoitumisesta poliittisesti motivoituneeseen rikollisuuteen hänen osallistuttua vasaroilla satunnaisia uhreja hakanneen antifa-jengin tukitilaisuuteen. Ryhmä hyökkäsi kansallismielisiksi epäilemiensä, satunnaisesti valittujen uhrien kimppuun joukolla takaa päin käyttäen kaasusumuttimia, vasaroita ja teleskooppipamppuja apunaan.

Hyökkäyksiä oli useita. Näistä on julkaistu valvontakameravideoita. Videoilla näkyy, kuinka Anderssonin tukema ryhmä hyökkää joukolla uhriensa kimppuun takaapäin, hakkaa näitä astaloilla ja lopuksi ampuu OC-kaasua uhriensa kasvoille. Keskiviikon tukitilaisuudessa esitettiin, että Antifa-ryhmä olisi tässä se todellinen uhri, sillä heidät halutaan oikeuteen vastaamaan syytteisiinsä.

Tatort Deutschland "Hammerbande" attackiert eine Frau. Ob es sich dabei um die selben Täter wie in Ungarn handelt, ist nicht bekannt. pic.twitter.com/mgBgfXbZUp — 🅲🅾🆇🆇 (@queru_lant) October 24, 2024

Äärivasemmiston narratiivin mukaan kyseessä on ”antifasistinen itsepuolustus”, kun ihmisten kimppuun hyökätään takaapäin joukolla. Suomalainen valtamedia ei ole uutisoinut aiheesta, vaikka uutinen on Kansalaisen, Suomen Uutisten sekä Partisaanin luetuin uutinen viimeiseltä viikolta. Kansalaisenkin uutisessa on yli 7000 lukukertaa.

Kannustammekin lukijoitamme tuomaan asiaa esille sosiaalisessa mediassa ja ottamaan yhteyttä toimittajiin, sillä tällaisen asian sensuroiminen valtamedian toimesta on lähestulkoon rikollisen röyhkeää toimintaa.

Yhden vasarajengin uhrin vammat.

Takavarikoituja astaloita.

Yksi epäillyistä – Ilaria Salis, nykyinen EU-meppi – nauroi oikeuslaitokselle ja uhreilleen oikeudenkäynnissä.

