Kirjailija Maija Kauhanen: valkoisuudesta pitäisi puhua enemmän

Helsingin Sanomien sunnuntaina julkaistussa haastattelussa eli kirjamainoksessa kerrotaan haastateltavan toimesta, että Suomessa pitäisi puhua enemmän valkoisuudesta, eli tuoda rotuaspektia enemmän esille julkisessa keskustelussa. Kirjailija Maija Kauhanen tosin haluaa puhua aiheesta valkoisia syyllistävään sävyyn.

”Kaikki valkoiset ihmiset ovat suomessa kasvaneet rasistiseen ajatteluun”, hän kertoo asiaa paheksuen. Rasismi on Kauhasen mukaan yhteiskunnallinen rakenne ja siten yhtä normaalia kuin hengittäminen. Vaikka rasismi on hänen mukaansa luonnollista ja jopa elintärkeää, on se silti purettava ja purettavissa oleva asia:

”Suomalaisen yhteiskunnan rasismia ei voi purkaa, jos valkoiset eivät suostu näkemään niitä asenteita ja ennakkoluuloja, joihin he ovat kasvaneet.”

Hän on itsekin oman kertomansa mukaan sortunut rasistiseen ajatteluun: ”Aiemmin on tullut ajateltua esimerkiksi niin, että maailman maiden elintasoerot jotenkin liittyisivät siihen, kuinka hyvin paikalliset ovat osanneet hoitaa asiansa”, hän lataa HS:lle.

Hän ei kerro, mistä muusta asiasta elintasoerot voisivat johtua kuin maiden omista asukkaista.

Sinimustan Liikkeen puheenjohtaja Tuukka Kuru kommentoi X-tilillään tätä älytöntä haastattelua:

”Suomessa todellakin pitäisi puhua enemmän valkoisuudesta, kuten esimerkiksi siitä, kuinka suojelemme kyseistä rotua värillisiltä muukalaismassoilta ja varmistamme sen elinvoimaisuuden myös tulevaisuudessa.”

