Koirat saavat edelleen vakavia oireita Hau-Hau Champion -pururullien syömisen jälkeen ympäri Suomea

Vakavia neurologisia oireita on edelleen raportoitu koirilla eri puolilla Suomea lokakuun aikana. Syyksi epäillään Kiinassa valmistettuja pururullia.

Haukkumista, kiljumista, tärinää, vapinaa, seiniä päin juoksemista, kouristelua, nykimistä. Nämä ovat joitakin oireita, joita Hau-Hau Champion -pururullia syöneiden koirien omistajat ovat raportoineet.

Useat eläinklinikat ovat hiljattain julkaisseet sosiaalisessa mediassa tietoa, jossa kehotetaan ihmisiä välttämään ulkomaista lihaa sisältäviä purutuotteita.

Koiranomistajat ovat ilmoittaneet sairastumisista suljetussa Facebook-ryhmässä, jonka mikkeliläinen Mari Pekkarinen perusti oman koiransa sairastuttua. Yle on nähnyt kuvakaappauksia ryhmästä.

Tähän mennessä Pekkarisen tiedossa on kaksi koiraa elokuussa, kolme syyskuussa ja kymmenen lokakuussa eri puolilla Suomea, joilla on ollut samanlaisia oireita.

Lääkitys on parantanut koirien vointia, mutta ne eivät ole Pekkarisen mukaan palautuneet normaaliksi.

”Ne on tosi uneliaita, syö ihan hirveästi ja kävelee kuin humalaiset. Ei tiedetä, johtuuko se sairaudesta vai lääkityksestä. Useimmat oireita saaneista koirista ovat syöneet Hau-Hau Championin ankkapururullia”, Pekkarinen sanoo.

Myös eläinlääkäriasema Aisti on kertonut myrkytysepäilyistä sosiaalisessa mediassa ja kehottanut omistajia välttämään ulkomaisesta lihasta valmistettujen koiranherkkujen antamista.

Yle ei tavoittanut Aistin tiedottajaa kommentoimaan asiaa.

Eläinlääkäreillä on havaintoja ympäri Suomea

Hankasalmelainen eläinlääkäri Stella Attia kertoo, että eläinlääkäreiden omalla keskustelupalstalla Facebookissa on kirjoitettu paljon koirien sairastumisesta ja pururullista.

”Samoille klinikoille on tuotu useita koiria, jotka ovat saaneet paniikkikohtaus- tai epileptistyyppisiä kohtauksia”, hän sanoo.

Tapauksia tulee Attian mukaan edelleen ilmi, ja niitä on ympäri Suomea. Attia ei ole neurologi, mutta hänellä on lähes 20 vuoden kokemus eläinlääkärinä. Hän on työskennellyt pieneläinklinikoilla, suurtuotantoeläinten parissa, teurastamoilla ja pitkään kunnaneläinlääkärinä Hankasalmella.

Koirilla akuutteja epileptisiä kohtauksia Attian mukaan hoidetaan epilepsialääkkeillä ja kohtausten estolääkkeillä.

”En yhtään ihmettelisi, jos niistä aiheutuu sivuoireita. Ne ovat voimakkaita lääkkeitä”, Attia sanoo.

Lääkityksen voi yleensä purkaa noin kuukauden jälkeen, mutta se on tehtävä suunnitelmallisesti.

”Lääkitystä vähennetään asteittain, ja siitä kannattaa keskustella eläinlääkärin kanssa. Voimakasta lääkitystä ei voi lopettaa kerralla”, Attia sanoo.

Hän huomauttaa, että vakavien oireiden aiheuttajaa ei tiedetä.

”Tiedoilla, joita olemme saaneet kahden kuukauden aikana, näyttäisi siltä, että koira voisi palautua ennalleen”, Attia sanoo.

Maahantuoja lopetti yhteistyön kiinalaisen valmistajan kanssa

Tuotemerkin maahantuoja Prima Pet Premium ilmoitti kaksi viikkoa sitten vetävänsä pois ankanpururullia ja kaksi muuta purutuotetta.

Yhtiön mukaan niissä ei epäilty tuotevirhettä, mutta Prima Pet Premium päätti vetää tuotteet pois vapaaehtoisena varotoimenpiteenä.

Takaisinvetolistalla olevia tuotteita oli kuitenkin edelleen myynnissä joissakin S-ryhmän myymälöissä.

Kyseessä oli inhimillinen erehdys Prima Pet Premiumissa, sanoo SOK-ryhmän johtaja Sari Ristaniemi.

”Siinä oli käynyt niin, että se oli puutteellinen lista, jonka saimme takaisinvetoa varten. Siitä puuttui pieni erä yhtä tuotetta. Kun virhe huomattiin, tuotteet vedettiin pois myynnistä”, Ristaniemi sanoo.

Lokakuussa markkinoilta vedetyt tuotteet ovat samalta kiinalaiselta valmistajalta kuin yhtiön elokuussa markkinoilta vetämät Hau-Hau Champion -kevytrullat.

Kymmenet koiranomistajat ilmoittivat, että heidän lemmikkinsä olivat saaneet vakavia oireita syötyään niitä.

Ruokavirasto tutki kevytrullia, mutta ei löytänyt mitään, mikä selittäisi koirien oireet.

Prima Pet Premium ilmoitti lopettavansa yhteistyön kiinalaisen valmistajan kanssa.

”Meillä ei ole mitään muita vaihtoehtoja”, sanoo Heidi Hirvonen, Prima Pet Premiumin viestintäpäällikkö.

Yhtiö aikoo siirtää puruluiden valmistuksen Eurooppaan.

”Osa Hau-Hau-puruluista valmistetaan jo nyt Euroopassa, mutta tulemme irtautumaan Kiinasta pidemmällä aikavälillä.”

Eläinlääkärikulut korvataan yli sadalle

Prima Pet Premium on lupautunut korvaamaan eläinlääkärikulut lemmikkieläimille, jotka kärsivät myynnistä poistettujen pururullien aiheuttamista vakavista neurologisista oireista.

”Tällä hetkellä on tiedossa reilut sata tapausta, joista lääkärikulut tullaan korvaamaan, vaikka laboratoriotutkimuksissa ei selvinnyt syytä lemmikkien oireille”, Heidi Hirvonen sanoo.

Korvausten käsittely alkoi viime viikolla ja kestää Hirvosen mukaan useita viikkoja.

Kevytrullien lisäksi yhtiö ei ole vielä tutkituttanut muita tuotteita.

Yhtiö tekee vielä lisää tutkimuksia, jos jotain uutta tulee ilmi, jota voitaisiin testata laboratoriossa.

”Nyt on tehty poikkeuksellisen laajat laboratoriotutkimukset kevytrullasta. Tuotteet, jotka on vedetty pois myynnistä, ovat saman valmistajan ja samana ajankohtana valmistamia”, Heidi Hirvonen sanoo.

Osa koiranomistajista on suhtautunut epäilevästi siihen, että pururullista ei ole löytynyt selvää syytä vakaviin oireisiin.

Eläinlääkärin mukaan myrkkyseulan tekeminen voi olla hyvin vaikeaa, kun ei tiedetä, mitä etsitään. Oireiden aiheuttaja voi olla mitä tahansa ympäristömyrkyistä raskasmetalleihin.

”Mahdollisia aiheuttajia voi olla satoja tai jopa tuhansia, minkä vuoksi oireiden syyn tutkiminen voi olla kuin etsisi neulaa heinäsuovasta”, Stella Attia sanoo.

Lähde: Yle