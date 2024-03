Konstaapeli käytti apunaan poliisin valvontakameroita harrastaakseen seksiä alaikäisen kanssa – sai syytteen

Malmön poliisia syytetään törkeästä tietomurrosta, koska hän oli käyttänyt poliisin valvontakameroita seuratakseen alaikäistä poikaa, jonka kanssa hän järjesti tapaamisen harrastaakseen seksiä. ”Poika” oli itse asiassa pedofiilien metsästysjärjestö Dumpenin ”kalastaja”.

Syytteen mukaan mies työskenteli viime vuoden maaliskuun 30. päivänä teknisessä tiedusteluryhmässä, jossa hän avusti kollegojaan kentällä teknisillä tiedusteluvälineillä, muun muassa poliisin kamera-alustan valvontakameroilla.

Halusi saada ennakkokuvia uhristaan

Työvuoronsa aikana konstaapeli sen sijaan ryhtyi seksiviestikeskusteluun 14-vuotiaaksi luulemansa pojan kanssa. He sopivat tapaavansa Malmön Stortorgetissa.

Ennen tapaamista konstaapeli sai idean käyttää poliisin valvontakameroita, joihin hän oli saanut pääsyn, yrittäessään saada ennakkokuvaa pojasta. Tämä ei onnistunut, kuten pian myöhemmin selitettiin, mutta käyttämällä poliisin valvontajärjestelmää tähän tarkoitukseen syyttäjien mukaan hän syyllistyi vakavaan tietomurtoon.

’14-vuotias poika’ oli aikuinen pedofiilinmetsästäjä

Kun poliisi saapui sovittuun tapaamispaikkaan, hän tajusi, että häntä oli huijattu. Henkilö, joka teeskenteli olevansa 14-vuotias poika, joka halusi harrastaa seksiä vanhemman miehen kanssa, oli itse asiassa yksi Dumpen-järjestön korkean profiilin ”kalastajista”.

Järjestö toimii aktiivisesti lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten torjumiseksi, ja sitä johtaa entinen korkeushyppääjä Patrik Sjöberg, joka on itse joutunut pedofiilien hyväksikäytön uhriksi.

Ensimmäinen tapaus laatuaan

Tapausta käsittelee erikoissyyttäjänvirasto, ja oikeudenkäynti käydään Malmön käräjäoikeudessa. Jutun vastaanottanut pääsyyttäjä Nicklas Englund toteaa lehdistötiedotteessa, että kyseessä on epätavallinen tietomurtotapaus.

”Tämä on ensimmäinen tietämäni tietomurtoa koskeva syyte, jossa poliisin työntekijä on käyttänyt laittomasti poliisin kamera-alustaa. Mielestäni tietomurto on vakava, koska yleisön luottamus poliisin valvontakameroiden käsittelyyn voi vahingoittua. Lisäksi lähestymistapa on ollut aloitteellinen ja vaikeasti havaittavissa. Arvioidessani, että rikos on vakava, olen ottanut huomioon myös sen kohteen, johon rikos kohdistui.

Todistajaksi kutsuttu Patrik Sjöberg

Poliisimiehen henkilöllisyys on salassa pidettävä kaikissa oikeudellisissa asiakirjoissa. Samnytt kertoo sen verran, että hän on nelikymppinen ruotsalaistaustainen mies. Yrittäessään eri chateissa iskeä alaikäisiä poikia hän on kutsunut itseään nimillä ”avrunkaren”, ”Andreas 38 vuotta” ja ”AlternateAlternative”.

Pääkäsittelyn odotetaan kestävän kaksi päivää. Patrik Sjöberg on kutsuttu todistajaksi toisena päivänä.

Lähde: Samnytt

