Kuinka transsukupuolisten liike ruokkii salaliittoteorioita

Mikään salaliittoteoria ei ole yhtä kaukaa haettu kuin ajatus siitä, että sukupuolia on 72.

Jos kysyy keneltä tahansa ihmiseltä omassa lähipiirissä, mikä on ”salaliittoteoria”, saa todennäköisesti erilaisia vastauksia. Vaaleista rokotteisiin, ”syvästä valtiosta” (deep state), ”ilmastohätätilasta” aina Ukrainaan asti löytyy määritelmiä. On vain yksi asia, josta useimmat ihmiset ovat nykyään yhtä mieltä: vallanpitäjien narratiivit ovat vääriä ja valheellisia. Tähän vaikuttavat monet keskeiset tekijät – internet ja sosiaalinen media, luottamuksen romahtaminen instituutioihin, lisääntyvä polarisaatio ja paljon muuta.

Mutta yksi merkittävä asia, joka on osoittautunut katalysaattoriksi kaikille näille kehityssuuntauksille, on jäänyt suurelta osin täysin vaille huomiota: transsukupuolisten liikkeen nousu.

Katalyytti on ”tekijä, joka saa aikaan tai nopeuttaa merkittävää muutosta tai toimintaa”. Muutos on siis jo käynnissä, mutta katalysaattori nopeuttaa sitä. Transsukupuolisten agenda, jonka vallanpitäjät – hallitus, lehdistö, viihdeteollisuus, akateemiset piirit ja sateenkaariliikkeen aktivistit – ovat vain muutamassa vuodessa ylhäältä alaspäin pakottaneet. Tämän ideologian aggressiivinen sisäänajo on lisännyt radikaalisti epäluottamusta instituutioita kohtaan ja polarisaatiota tuhoamalla yhteisen maaperän, jossa kompromissi on perinteisesti ollut mahdollinen. Jos emme pääse yksimielisyyteen edes biologian perusasioista, mistä sitten voimme olla yksimielisiä?

Edistysmieliset vasemmistoliberaalit näyttävät olevan oudon sokeita sille, miten heidän radikalisminsa vaikuttaa tavallisiin ihmisiin. Medioissa ja poliisitiedotteissa näytetään kuvia parrakkaista miesraiskaajista, jotka identifioivat itsensä ”naisiksi”. ”Naisiksi” identifioituvat miehet lähetetään naisvankiloihin. Miehet, joilla on kaikki miespuoliset lisääntymisvarusteet (”tyttöpenikset”), kilpailevat naisten kanssa samoissa urheilusarjoissa ja käyttävät naisten wc-tiloja. Alaikäisille annetaan ”sukupuolenvaihdoshoitoja” ja normaali murrosiän kehitys pysäytetään ”sairautena” murrosiän estolääkityksillä.

Saamme kuulla loputonta jankutusta siitä, että ”tämä kaikki on normaalia” ja ”näin on aina ollut”. Kuulun itse niin kutsuttuun X-sukupolveen. Muistini ulottuu kahden sukupuolen biologisissa perusasioissa yli 50 vuoden taakse ja kokemusasiantuntijana voin sanoa, että näin ei todellakaan ole aina ollut. Siihen aikaan tunnettiin sarkastinen sanonta: ”Jos tädillä olisi munat, niin täti olisi setä”. Eikä tälläkään sanonnalla ollut mitään tekemistä sukuelinten silpomisen tai muun transuilun kanssa. Ei ollut mitään ideologista sukupuolidysforiaa tai sukupuoleen liittyviä monivalintatehtäviä. Kun vuonna 2024 huomautamme, että tämä uusi sukupuoli-ideologia on luonnonvastaista ja epänormaalia, niin meidät leimataan heti ”ahdasmielisiksi, suvaitsemattomiksi ja transfobisiksi” – ja tällä puolestaan on syvästi radikalisoiva vaikutus.

Vasemmistoliberaalien vallanpitäjien vastaus kaikkeen on ollut vihapuhe-sensuuri, demonisointi ja uhkaava kysymys: ”Ketä aiotte uskoa – meitä vai valehtelevia silmiänne?” Kun terveen järjen omaavat keskivertoihmiset näkevät erilaisten ”asiantuntijoiden” ja eliitin ajavan aggressiivisesti absurdeja asioita, useimmat valitsevat toisen kahdesta seuraavasta johtopäätöksestä:

Vaihtoehto 1: Nämä ihmiset todella uskovat siihen, mitä he sanovat. Heidän arvostelukykynsä on siten niin heikentynyt ja heidän maailmankuvansa niin korruptoitunut, että heidän asiantuntemukseensa, raportointiinsa tai lausuntoihinsa mistään asiasta ei voi luottaa.

Vaihtoehto 2: Nämä ihmiset eivät usko siihen, mitä he sanovat, jolloin he ovat aktivistien painostuksesta mukana radikaalissa ideologiassa, jolla on syvällisiä sosiaalisia seurauksia. Tämä tarkoittaa, että he suostuisivat lähes mihin tahansa vastaavissa olosuhteissa, eikä heihin voi luottaa.

Jälkimmäinen näkemys on hyvin yleinen. Maailmasta löytyy tunnettujakin poliitikkoja, jotka ovat lipsauttaneet ääneen, etteivät he usko sukupuoli-ideologian väitteisiin, mutta noudattavat niitä, koska heidän mielestään ”heidän on pakko”. Yritysmaailmasta tiedemaailmaan ja vallanpitäjiin asti on monia, jotka eivät usko, että miehistä voi tulla naisia tai että lapsille pitäisi tarjota ”sukupuolenvaihdoshoitoja”. Silti he ilmoittavat kuuliaisesti pronomininsa ja erilaiset kirjainyhdistelmät leikkimällä mukana, koska he pelkäävät transsukupuolisten liikkeen valtaa, joka reagoi kiivaasti kaikkiin eriäviin julkisiin mielipiteisiin.

Vallanpitäjien omaksuma sukupuoli-ideologia opinkappaleena on heikentänyt heidän uskottavuuttaan, koska se on saanut heidät näyttämään naurettavilta, pahoilta tai molemmilta. ”Pronominit biossa” tarkoittaa sitä, että jokainen sosiaalisen median alustoilla pronomininsa ilmoittava henkilö on täydellisen ideologisen kaappauksen uhri. COVID-rokotetta koskevissa verkkokeskusteluissa ihmiset huomauttivat usein, että samat päättäjät, jotka kehottivat kaikkia ottamaan rokotteen, kannattivat alaikäisten sukupuolenvaihdosleikkauksia. Itse asiassa juuri ne ihmiset, jotka kehottivat meitä ”uskomaan tieteeseen”, väittivät myös, että ”tiede” vahvistaa kemiallisen kastraation tarpeellisuuden sukupuolidysforiasta kärsiville lapsille.

Tämän vuoksi monet ihmiset suhtautuvat nykyään epäluuloisesti kaikkiin vallanpitäjien narratiiveihin. Riippumatta siitä, kuinka kaukaa haetulta jokin salaliittoteoria vaikuttaa, se ei ole yhtä kaukaa haettu kuin ajatus siitä, että sukupuolia on nyt 72. Mitä nämä kaikki ”sukupuolet” ovat ja mitä merkitystä niillä ihmisen perusbiologialle? ”Sivistyksessäni” on siis 70 sukupuolen mentävä aukko, koska mielestäni sukupuolia on vain kaksi.

Mitä narratiiveja edistysmielisten vasemmistoliberaalien järjestelmä puolustaa kaikkein kiivaimmin? Näyttää siltä, että ne oikeasti hyväuskoiset vallanpitäjät, jotka eivät osaa edes määritellä, mikä on mies tai nainen ja hylkäävät vakiintuneen tieteen ideologisissa kysymyksissä, kaasuvalottavat entistä aggressiivisimmin meitä, kun yritämme huomauttaa tästä. Monien mielestä lääketieteellisten neuvojen ottaminen vastaan sellaisilta ihmisiltä, jotka myös edistävät murrosiän estolääkitystä, aborttia, hormonaalista ehkäisyä ja eutanasiaa, vaikuttaa suoraan sanottuna typerältä.

On huomion arvoista, että omaksumalla transsukupuolisten agendan ja tyrkyttämällä sitä yhteiskunnallemme edistysmieliset vallanpitäjät ovat tuhonneet oman uskottavuutensa ja suurelta osin menettäneet kykynsä olla vakuuttavia painostamalla, ”argumentoimalla” tai syyttämällä asioista eri mieltä olevia ”disinformaatiosta”.

Nina Metsälä, Sinimustan Liikkeen eurovaaliehdokas