Kukkavirta 188 -muistokulkue ja Operaatio Kotkanpesä -seminaari lauantaina 20.8 Turussa

Kukkavirta kokoontuu klo 12:00 Turun Puutorilla. Voit lahjoittaa rahaa myös tilisiirrolla Operaatio Kotkanpesälle laittamalla vapaavalintaisen summan tilille FI13 4500 0010 1552 70/Kansallismielisten liittouma ry. Kirjoita viestiin ”lahjoitus”.

Lauantaina Turussa on luvassa ohjelmaa kansallismielisille, kun kaupungissa kokoontuu Kansallismielisten liittouman järjestämä Kukkavirta 188 -muistokulkue ja Operaatio Kotkanpesä -seminaari. Muistokulkue järjestetään Turussa viisi vuotta sitten tapahtuneen terrori-iskun uhrien muistoksi. Operaatio Kotkanpesä -seminaari puolestaan markkinoi samannimistä projektia, jonka tarkoituksena on ostaa rakennus, jossa voidaan järjestää kansallismielistä ohjelmaa.



Kukkavirta 2021. Video: Sinimusta Liike youtube-kanava

Kukkavirtaa on järjestetty vuodesta 2018 lähtien. Lähtökohtana oli Turun kaupungin päätös olla järjestämättä muistotapahtumaa kaupungissa tapahtuneen terrori-iskun muistolle. Se kokoaa vuosittain satoja kansallismielisiä muistamaan monikulttuurisen terrori-iskun uhreja.

Operaatio Kotkanpesä -seminaari järjestetään kulkueen jälkeen. Tilaisuudessa pidetään puheita nationalistisesta infrastruktuurista ja sen luomisesta. Samalla kerätään rahaa Operaatio Kotkanpesää varten, jotta kansallismieliset voivat ostaa rakennuksen, joka on kaikkien käytössä tulevaisuudessa.

”188-kukkavirta ‑kulkue tosiaan järjestetään nyt viidettä kertaa Turussa ja olemme tällä kertaa kasvattaneet kansallismielistä viikonloppua seminaarilla, joka alkaa pian kulkueen jälkeen lähiseudulla. Ilmoittautuneita on paljon, ja tämä tulee kyllä näkymään katukuvassa. Tapahtumien järjestelyt ovat olleet työntäyteistä aikaa, mutta uskon että saamme onnistuneen viikonlopun, kun vielä Sinimustan Liikkeen puoluekokous pidetään samassa paikassa seminaarin kanssa seuraavana päivänä, eli sunnuntaina 21.8. Kukkavirran teemana on ollut nyt parin vuoden ajan White Lives Matter, niin nytkin. Valkoiset ihmiset ovat valikoituneet viime vuosina enenevässä määrin terrorismin ja muun väkivallan uhreiksi. Silti värilliset uhriutuvat jatkuvasti rotunsa varjolla ja vaativat erityisoikeuksia ja ‑asemaa yhteiskunnassamme, johon ovat tunkeutuneet. Me osoitamme jälleen, että emme aio antaa sen tapahtua ilman vastarintaa. Toivotan kaikki juuristaan ylpeät ihmiset tervetulleiksi mukaan”, kertoo tapahtumaa järjestävä Terhi Kiemunki Partisaanille.

Lähde: Partisaani