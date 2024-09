Lauluskandaali järkytti Saksassa: Gigi D’Agostinon hittikappale alkoi soimaan Berliinin hallituksen juhlissa

Berliinissä oli tiistaina skandaali hallitsevan pormestarin Kai Wegnerin (CDU) pihajuhlissa. Paikalla musiikista vastannut DJ oli soittanut 90-luvun kesähittiä ”L’amours toujours”, jota on laulettu yhdessä ”Ausländer raus” (”Ulkomaalaiset ulos”) -laulunsanojen kanssa jo useita kuukausia. DJ perusteli musiikkivalintaansa närkästyneille ja toisinaan buuaaville vieraille: ”Se on kaunis kappale, ei sitä saisi kieltää.”

Kutsuvieraat poistuivat kuitenkin välittömästi tanssilattialta, ja kymmenen minuuttia myöhemmin juhlat olivat ohi. Tagesspiegel-lehden mukaan Berliinin vihreiden puolueen poliitikko Monika Herrmann sanoi: ”Tuo ei ole sopivaa. Se ei ole Kain vika (viitaten pormestari Wegneriin), hän oli jo lähtenyt. Mutta mitä järkeä siinä on!?”

Tapahtuma oli alkanut kahdeksan tuntia aiemmin, ja siihen osallistui osanottajia kaikilta Berliinin politiikan aloilta. Urheilusenaattori Iris Sprangeria (SPD) lukuun ottamatta koko pääkaupungin senaatti oli paikalla. Paikalla olivat myös entiset pormestarit Klaus Wowereit (SPD), Michael Müller (myös SPD), Eberhard Diepgen (CDU) ja muut. Avajaispuheessaan Wegner kiitti edeltäjiään siitä, ”missä kunnossa he olivat jättäneet pääkaupungin hänelle”.

Pormestari Wegner ilmaisi pöyristyneensä DJ:n toiminnasta juhlien jälkeen heti keskiviikkoaamuna: ”Tällainen musiikki ei kuulu kaupungintalolle – ei tänä eikä ensi vuonna”.

”Meillä ei välttämättä tarvitse olla samaa DJ soittamassa musiikkia joka vuosi”, Wegner ilmoitti.

Vuoden 2024 Thüringenin osavaltiovaaleissa Björn Höcken johtama AfD kasvatti ääniosuutensa ennätykselliseen 33 prosenttiin ja nousi osavaltion suurimmaksi puolueeksi. Se on puolueen kaikkien aikojen suurin ääniosuus ja ensimmäinen kerta, kun AfD sijoittui ensimmäiseksi osavaltiovaaleissa.

Videolla Björn Höcke puolueensa vaalivalvojaisissa viime sunnuntaina

”Ausländer raus” -versio Gigi D’Agostinon hittikappaleesta on saavuttanut suuren suosion erityisesti saksalaisten nuorten keskuudessa. Seuraavat videot eivät liity kyseiseen tapaukseen.

“Ausländer raus!”

German crowd singing “foreigners out”. Many such cases lately.

Things are happening in Germany. pic.twitter.com/qtv32VkKxS

— iamyesyouareno (@iamyesyouareno) May 24, 2024