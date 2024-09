AfD:lle historiallinen menestys Saksan osavaltiovaaleissa

Mielipidemittausten mukaan AfD nousi Itä-Saksan Thüringenin osavaltiossa suurimmaksi puolueeksi 30,5 prosentin äänisaaliilla ja voitti niukasti Saksan kristillisdemokraattisen liiton (CDU), jota aiemmin johti Angela Merkel 24,5 prosentilla.

Jos luvut pitävät paikkansa, kyseessä on ensimmäinen kerta, kun AfD on voittanut Saksan osavaltiovaalit.

Saksin osavaltiossa taistelu ykkössijasta on tiukka: CDU:lla on 31,5 prosenttia ja AfD:llä 30 prosenttia.

AfD:n johtaja Alice Weidel sanoi menestykseen viitaten, että hänen puolueensa pitäisi olla mukana osavaltioiden hallituksissa ja vastustaa muiden puolueiden ilmoitettuja suunnitelmia sulautua yhteen estääkseen puolueen valtaantulon.

Hän totesi myös, että normaalioloissa eniten ääniä saanut puolue tutkii hallitusmahdollisuuksia ja että Saksan kansa haluaa heidät osavaltiohallitukseen ja että ilman heitä vakaa hallitus ei ole mahdollinen.

Samaan aikaan myös vasemmiston Sahra Wagenknecht näyttää saavuttaneen kaksinumeroiset tulokset molemmissa osavaltioissa: 12,5 prosenttia Thüringenissä ja 12 prosenttia Saksissa. Hänen puolueensa Bündnis Sahra Wagenknecht – Vernunft und Gerechtigkeit, BSW, hyvät tulokset osoittavat maahanmuuttovastaisen politiikan vetovoiman sekä Saksan politiikan vasemmistossa että oikeistossa.

Vasemmistopuolueen entinen jäsen Wagenknecht perusti oman puolueensa aiemmin tänä vuonna oltuaan erimielinen entisten puoluetovereidensa kanssa muun muassa koronasulkutoimista, rokotuksista, Ukrainan sodasta ja massamaahanmuutosta. Vasemmistolaisesta näkökulmasta argumentoiva Wagenknecht on kritisoinut joukkomaahanmuuttoa siitä, että se heikentää Saksan työväenluokkaa ja vie valtion varoja.

Vaikka monet hänen politiikkansa ovat samankaltaisia kuin AfD:n kannattamat, Wagenknecht on toistaiseksi sulkenut pois yhteistyön puolueen kanssa.

Liittokansleri Olaf Scholzin sosiaalidemokraattien ennustetaan saavan 7 prosenttia äänistä Thüringenissä ja 8,5 prosenttia Sachsenissa.

AfD:n menestys tulee vuosikymmeniä jatkuneen maahanmuuttajien väkivaltaisuuksien ja toistuvien terroritekojen jälkeen, joista näyttää tulleen monille saksalaisille viimeinen pisara.

