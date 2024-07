Lentoliikenne kaaoksessa maailmanlaajuisen teknisen häiriön vuoksi

Berliinin lentokenttä keskeytti väliaikaisesti kaikki lennot maanantaina teknisen vian vuoksi, tiedottaja kertoi Reutersille perjantaina ja lisäsi, että vaikka lähtöselvityspalvelut olivat jälleen käynnissä, viivästyksiä olisi koko päivän.

Passagierhinweis: Aufgrund einer technischen Störung kommt es zu Verzögerungen bei der Abfertigung.

Information for passengers: Due to a technical fault, there will be delays in check-in. pic.twitter.com/gVint8DqiS

