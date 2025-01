LGBT-aktivisti käytti nuoria seksuaalisesti hyväksi aviomiehensä kanssa – aloittaa uuden ”perhe- ja seksuaalineuvonnan” käynnissä olevasta rikostutkinnasta huolimatta

Vuonna 2024 sveitsiläiset syyttäjät aloittivat tutkinnan homopariskuntaa vastaan, koska heidän väitettiin syyllistyneen väärinkäytöksiin, kun he pyörittivät Sozialwerk.LGBT+-ryhmää, joka oli ”turvallinen tila” ”queer-nuorille”. Sveitsin lehdistö salasi aluksi heidän henkilöllisyytensä, mutta pian Reduxx-verkkomedia tunnisti, että kyseessä olivat Holger Niggemann ja hänen miehensä Björn Niggemann.

Niggemannit olivat mukana perustamassa järjestöä, joka sai taloudellista tukea paikallisilta viranomaisilta, Churin kaupungilta ja useilta voittoa tavoittelemattomilta säätiöiltä työskennelläkseen jo 13-vuotiaiden lasten kanssa.

