Liberaalien hylkäämä maskuliinisuus rekrytoi Venäjän puolelle – palautetaan siis maskuliinisuuden kulttuuri

Venäjä ei ole hieno maa, ei sitten vähääkään. Kyseessä on valtio, jossa korruptio jyllää, kansa elää köyhyydessä, infrastruktuuri on suomalaisittain katsottuna keskiaikaista. Vanhan sanonnan mukaan Venäjällä kaikki muu on paskaa, paitsi kusi. Sanonta ei ole täysin tuulesta temmattu.

Nationalistin silmin katsottuna Venäjä on monikulttuurinen valtio, joka suorittaa imperialistisia tavoitteita saada ympärilleen satelliittivaltioita turvakseen ja alistetuksi taloudelliseksi resurssiksi. Tällä hetkellä Venäjä toimittaa Eurooppaan afrikkalaisia ja aasialaisia laumoja aseet kädessä tappamaan ja raiskaamaan. Myös Suomeen ennustetaan kevään aikana tulevan samat laumat, tosin ilman tuliaseita (toistaiseksi). Joillekin tämä edustaa hienoa tulevaisuutta.

Putin vihaa nationalismia ja haluaa tuhota kaiken nationalistisen toiminnan oman valtionsa lisäksi kaikissa muissa valkoisissa maissa. Ukrainan rauhan tärkeimmäksi ehdoksi hän onkin kertonut nationalistisen toiminnan tuhoamisen. Myös muut Euroopan maat saavat samasta aiheesta jatkuvasti uhkailuja – viimeksi Saksa tällä viikolla, kun Venäjän ulkoasiainministeriön tiedotusosaston johtaja Maria Zaharova uhkaili Saksaa seurauksilla, jos denatsifikaatiota ei suoriteta loppuun.

Siitä huolimatta moni ihailee Venäjää ja pitää sitä vastauksena läntiselle liberalismille. Kyseessä on tietysti Janus Putkosen kaltaisten maanpettureiden propagandalle altistuneista henkilöistä, mutta on helppo ymmärtää ne heikot kohdat, mikä näitä ihmisiä lännessä raivostuttaa ja idässä ihastuttaa.

Ulkoisessa propagandassaan Venäjä korostaa maskuliinisuutta ja perinteisiä arvoja. Samaan aikaan edistyneessä lännessä kehotetaan tarhaikäisiä saksimaan lapsentekovehkeensä, alistetaan kaikki kulttuuri homopropagandalle, kehotetaan olemaan jatkamatta omaa sukuaan, kannustetaan laiskuuteen, vihataan maskuliinisuutta ja ylistetään heikkoutta.

Kukaan itseään kunnioittava henkilö ei halua seistä tällaisen takana, joten on selvää, että kyseessä on läntisen maailman heikko kohta, johon itäisen maailman on helppo iskeä.

Vastaus heikkouden ylistämiselle ei kuitenkaan ole Venäjä. Mikäli haluamme tuhota Euroopan viidettä kolonnaa – Venäjän tukijoita – on aika palauttaa maskuliinisuuden kulttuuri takaisin keskiöön. Tähän ei vasemmistolla ole halua tai kykyä – vasemmistolle (ja Venäjälle, joka haluaa alistaa myös Suomen) heikko ihminen on täydellinen orja, joka ei kykene kapinoimaan mestariaan vastaan.

Poistamalla verotuet heikkoutta ylistäviltä järjestöiltä (lue: kaikki vasemmistolaiset järjestöt), jotka valittavat kaikesta mahdollisesta vitsailusta vahinkoihin ja tukemalla maskuliinisia tahoja, joissa ei kannusteta esimerkiksi homoiluun, feminismiin tai itsensä saksimiseen, voimme viedä Venäjältä merkittävän propaganda-aseen. Lisäksi sillä on ihan oikeita kansanterveydellisiä puolia – vasemmiston kulttuurihegemonia kun ei ole tuonut kuin mielenterveysongelmien epidemian ympäristöömme.