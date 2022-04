Ruotsin pääministeri: Maahanmuuttajien integrointi on epäonnistunut ja ruokkinut jengirikollisuutta Ruotsissa

Ruotsin pääministeri Magdalena Andersson sanoi torstaina käynnistäessään joukon aloitteita järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan, että maahanmuuttajien integrointi on epäonnistunut ja ruokkinut jengirikollisuutta Ruotsissa.

Monet ruotsalaiset järkyttyivät aiemmin tässä kuussa, kun väkivaltaisissa mellakoissa loukkaantui yli 100 poliisia. Väkivalta puhkesi sen jälkeen, kun ruotsalais-tanskalainen poliitikko Rasmus Paludan poltti Koraanin mielenosoituksessa ja ilmoitti polttavansa niitä lisää useilla maahanmuuttajien hallitsemilla alueilla.

Andersson syytti rikollisia ja sanoi, että sekä islamismin että äärioikeiston oli annettu edetä Ruotsissa epätavallisen avoimesti.

”Segregaation on annettu mennä niin pitkälle, että meillä on rinnakkaisia ​​yhteiskuntia Ruotsissa. Elämme samassa maassa, mutta täysin eri todellisuuksissa”, Andersson sanoi tiedotustilaisuudessa.

Ruotsissa ulkomailla syntyneiden määrä on kaksinkertaistunut viimeisen kahden vuosikymmenen aikana 2 miljoonaan eli viidenteen väestöstä. Anderssonin sosiaalidemokraatit ovat olleet vallassa 28 vuotta viimeisten 40 vuoden aikana, mukaan lukien viimeiset kahdeksan vuotta.

Andersson sanoi haluavansa esittää paikallisia nuorisorikoslautakuntia, joissa sosiaalipalvelut ja poliisi voisivat tehdä yhteistyötä. Hän ehdotti myös työkaluja varmistamaan, että nuoret pysyisivät kouluissa ja poissa kaduilta ilman vanhempien suostumusta.

”Kotoutuminen on ollut liian heikkoa samaan aikaan, kun meille on tullut paljon maahanmuuttajia. Yhteiskunta on ollut liian heikko, poliisin ja sosiaalipalvelujen resurssit liian heikot”, hän sanoi.

Myöhemmin tänä vuonna parlamenttivaalit järjestävä Ruotsi on kiristänyt maahanmuuttopolitiikkaansa radikaalisti sen jälkeen, kun se otti maahan enemmän ihmisiä asukasta kohden kuin mikään muu Euroopan unionin maa maahanmuuttokriisin aikana vuonna 2015. Sen politiikka on nyt yksi blokin rajoittavimmista.

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International on kritisoinut Ruotsin politiikan kiristämistä ja väittäen, että se aiheuttaa inhimillistä kärsimystä ja vaikeuttaa maahanmuuttajien kotoutumista entisestään.

