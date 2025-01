Maahanmuuttoaalto: Ennätysmäärä laittomia maahanmuuttajia rantautui Espanjan Kanariansaarille

Pelkästään vuonna 2024 10 457 siirtolaista on kuollut tai kadonnut Kanariansaarille suuntautuvalla matkalla.

Vuonna 2025 Kanariansaarille, joka sijaitsee kaukana Afrikan rannikolla, rantautui ennätysmäärä siirtolaisia, yhteensä yli 46 800. Ennätysmäärä menetti myös henkensä vaarallisella Atlantin-matkalla, vaikka Yhdistyneet Kansakunnat on ilmoittanut, että lähes kaikki nämä siirtolaiset ovat taloussiirtolaisia, jotka eivät pakene sotaa tai vainoa ja joilla ei ole oikeutta turvapaikkaan tai pakolaisasemaan.

Espanjan sisäministeriön julkaisemien lukujen mukaan saarelle saapui yhteensä 46 843 siirtolaista, mikä ylittää edellisenä vuonna tehdyn 39 910 siirtolaisen ennätyksen.

Suurin osa saapuneista siirtolaisista tulee Senegalista, Malista ja Marokosta. Vuonna 2024 Espanjaan saapui 63 970 laitonta siirtolaista, mikä tarkoittaa, että selvä enemmistö saapuu petollisen valtamerimatkan kautta Kanariansaarille, joka sijaitsee 100 kilometriä Marokon rannikolta Atlantin valtamerellä.

JUST IN: 🇪🇸 Migrants are spotted in large numbers on a ferry ship from El Hierro to Tenerife in Spain's Canary Islands. Most migrants who make it to the Canary Islands are eventually transported to mainland Europe. pic.twitter.com/UfjRjxWbTG — Remix News & Views (@RMXnews) December 5, 2024

Yhtenä syynä kasvuun pidetään Välimerellä havaittua tiukkaa valvontaa, joka saa siirtolaiset etsimään vaihtoehtoisia reittejä.

Viime vuonna laittoman maahanmuuton torjunnassa on edistytty jonkin verran. EU:n rajaturvallisuusvirasto Frontexin mukaan laittomien maahantulojen määrä laski 40 prosenttia marraskuun 2024 loppuun mennessä. Atlantin reitillä ne kuitenkin kasvoivat 19 prosenttia.

NEW: 🇪🇸🚨 A total of 346 illegal migrants have landed on the Canary Islands so far today, waving and celebrating their arrival into Europe. What do you notice about the newcomers? pic.twitter.com/wIZoWqMXsK — Remix News & Views (@RMXnews) August 22, 2024

Sitä pidetään yhtenä maailman vaarallisimmista muuttomatkoista. Kansalaisjärjestö Caminando Fronteras raportoi, että ainakin 10 457 siirtolaista on kuollut tai kadonnut Kanariansaarille johtavalla matkalla vuoden 2024 alun ja 5. joulukuuta 2024 välisenä aikana, mikä on 50 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna ja suurin määrä kuolemantapauksia tai katoamisia reitillä sen jälkeen, kun kirjaukset aloitettiin vuonna 2007. Jos tämä luku pitää paikkansa, se tarkoittaa, että siirtolaisilla on vain noin yksi viidestä mahdollisuudesta päästä Kanariansaarille hengissä.

NEW: 🇪🇸 500 illegal migrants land in Madrid after being flown to the mainland from the Canary Islands. Journalist @rubnpulido tells us: “All thanks to the Spanish govt. Most of them will continue on through Europe and Brussels remains silent about this.”pic.twitter.com/VG7cSN0yL5 — Remix News & Views (@RMXnews) June 21, 2024

Henkensä vaarantavat ihmiset eivät kuitenkaan tule pakolaisina, sillä YK:n pakolaisjärjestö toteaa, että ”useimmilla Kanariansaarille saapuvilla ihmisillä ei ole todellisia syitä paeta Geneven pakolaissopimuksessa tarkoitetulla tavalla”. Toisin sanoen kyseessä ovat taloussiirtolaiset, jotka eivät yleensä aina ole oikeutettuja turvapaikkaan. Monet heistä kuitenkin tietävät, että karkotuksia ei tapahdu juuri koskaan.

Siirtolaisaallon loppumisesta ei myöskään näytä olevan merkkejä, ainakaan jos uudenvuodenpäivä on suuntaa antava. Tuona päivänä siirtolaiset rantautuivat dramaattisesti Las Galletasin rannalle Teneriffan eteläosassa, ja turistit olivat paikalla seuraamassa siirtolaisten rantautumista. Kaksi siirtolaista ei selvinnyt matkasta hengissä.

🇪🇸‼️ Over 200 illegal migrants land on Tenerife in broad daylight while children play on the beach. The majority of new arrivals on the saturated Canary Islands are offered accommodation before they are eventually flown to mainland Spain. H/T @rubnpulido pic.twitter.com/N8sNvuIfSi — Remix News & Views (@RMXnews) August 15, 2024

Lähde: Remix News

