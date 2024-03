Macron järkkymätön sotauhkauksessa Putinia vastaan: ”Presidentti päättää”

Ranskan presidentti Emmanuel Macron on vakuuttunut siitä, että ranskalaissotilaiden lähettäminen taistelemaan Venäjää vastaan Ukrainassa voisi olla vaihtoehto. Hän sanoi tämän haastattelussa torstai-iltana.

”Tasavallan presidentti päättää maan puolustuksesta!” hän korosti.

Emmanuel Macron on ”radikalisoitunut” retoriikassaan Venäjää vastaan. Radio France analysoi tilannetta perjantaina.

Kaiken taustalla on eilen illalla parhaaseen katseluaikaan esitetty 30-minuuttinen haastattelu, jossa Ranskan presidentti kärjistää aiempia lausuntojaan Ukrainan sodasta.

”Kyseessä on elintärkeä sota Euroopallemme ja Ranskalle”, hän sanoi France 2:n ja TF1:n haastattelussa.

”Venäjä ei voi eikä saa voittaa tätä sotaa!”

”Presidentti päättää”

Kun Macronilta kysyttiin aiemmista lausunnoista sotilaiden lähettämisestä Ranskasta ja muista Nato-maista rintamalle, hän väisti kysymyksen heilauttamalla nyrkkiään ja huudahtaen:

”Tasavallan presidentti päättää maan puolustuksesta!”

”Presidentti päättää ranskalaisten ja Ranskan turvallisuudesta.”

Alla olevalla Radio Francen videolla Macronin haastattelu kokonaisuudessaan (tekstityksen saa suomeksi).

Lausunnot sodasta Venäjän kanssa herättävät Ranskassa huolta. Mielipidemittausten mukaan Macronia vastustaa selvä enemmistö. Ranskalaiset eivät ole kiinnostuneita tällaisesta sodasta.

Ranskan presidentti on kuitenkin tiukka ja varoittaa asettamasta ”rajoja” Ranskan ja Euroopan tuelle Ukrainalle. Jokainen, joka tekee niin, ”ei valitse rauhaa vaan tappion”, hän väittää.

Tämän viestin hän haluaa iskostaa ranskalaisille.

”Kyyhkysestä haukaksi”

Radio France ei ole ainoa, joka on pannut merkille Macronin muutoskehityksen. Le Monde kirjoittaa, että presidentti on muuttunut ”kyyhkysestä haukaksi” ja että hänen kova linjansa uhkaa eristää hänet yhä enemmän Ranskan politiikassa.

Kaksi suurinta oppositiopuoluetta, Kansallinen liittouma (RN) ja Vasemmistoliitto, vaativat molemmat maltillisuutta ja kannattavat rauhanneuvotteluja. Macronin hallituksen vastaus tähän on ollut leimata molemmat Venäjän pettureiksi.

Samalla kun ”sota-haukka” Emmanuel Macron heiluttaa nyrkkiään televisiossa, hän lähettää kaksinkertaisen viestin siitä, että hän tai Ranska ei todella halua sotaa Venäjän kanssa. Siitä huolimatta ranskalaiset saatetaan lähettää pahamaineiseen lihamyllyyn, kirjoittaa Le Monde.

”Me emme käy sotaa Venäjää ja Venäjän kansaa vastaan. Olemme valmiita vastaamaan Venäjän mahdolliseen eskaloitumiseen. Jos tilanne huononee, olemme valmiita varmistamaan, ettei Venäjä koskaan voita tätä sotaa”, hän korostaa.

Saksan vakuuttaminen

Ennen kuin ranskalaisia sotilaita voidaan lähettää Donbassin juoksuhaudoille, Macronin on vakuutettava Saksan liittokansleri Olaf Scholz siitä, että se on hyvä ajatus. Perjantaina nämä kaksi hallitusten päämiestä tapaavat Berliinissä yhdessä Puolan pääministerin Donald Tuskin kanssa.

Weimarin kolmio, kuten kolme maata itseään kutsuvat, on ollut osa EU:n ja Naton liittoumaa 1990-luvun alusta lähtien, ja Puola on jo alkanut varustautua mahdollista sotaa varten. Tänä vuonna armeijaan on tarkoitus käyttää 4,2 prosenttia bruttokansantuotteesta.

Saksan liittokansleri puolestaan on toistaiseksi kieltäytynyt lähettämästä Nato-joukkoja Ukrainaan. Ja aiemmin tällä viikolla hän puolusti päätöstä olla lähettämättä saksalais-ruotsalaisia Taurus-risteilyohjuksia sodan runtelemaan maahan. Syynä on se, että ohjustyyppi vaatii saksalaista armeijaa tai rintamalla olevaa henkilöstöä käsittelemään sitä.

”Tämä on raja, jota en liittokanslerina halua ylittää”, Olaf Scholz sanoi.

Kysymys on nyt siitä, kestääkö sosiaalidemokraattinen liittokansleri kansainvälistä painostusta ja kuinka kauan, ja vakuuttuuko hän Macronin puheista, joiden mukaan Venäjän voitto Ukrainassa olisi uhka meidän Euroopallemme.

