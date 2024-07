Massiivinen poliisiratsia: Saksa kieltää ”äärioikeistolaisen” sanomalehden

Yli 200 poliisia teki tiistaina aamunkoitteessa ratsian kustantaja Jürgen Elsässerin sekä muiden työntekijöiden ja rahoittajien koteihin.

Tiedotusvälineille oli ilmoitettu ratsiasta etukäteen, ja ne olivat paikalla kuvaamassa Elsässeriä yöpaidassa naamioituneiden poliisien ympäröimänä.

Compact Magazinen verkkosivut ja sosiaalinen media on poistettu internetistä – myös lehden YouTube-kanava, jolla on 300 000 tilaajaa.

🇩🇪 Extraordinary scenes in Germany as police raid the home of Jürgen Elsässer, the publisher of the right-wing Compact Magazine, and remove various belongings from his residence outside Berlin.

Germany’s interior minister has placed a blanket ban on the entire publication.

It… pic.twitter.com/KsV03IbbSs

— Remix News & Views (@RMXnews) July 16, 2024