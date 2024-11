”Meidän on tehtävä kaikkemme!” – Alankomaat palauttaa väliaikaiset rajatarkastukset laittoman maahanmuuton hillitsemiseksi

Alankomaat on ilmoittanut ottavansa uudelleen käyttöön sisärajatarkastukset 9. joulukuuta alkaen ja pyrkivänsä näin hallitsemaan laitonta maahanmuuttoa.

Turvapaikka- ja maahanmuuttoministeri Marjolein Faberin (Geert Wildersin vapauspuolue, PVV) ehdottama toimenpide hyväksyttiin ministerineuvostossa, ja se on voimassa kuusi kuukautta.

”Tämän aloitteen tavoitteena on vähentää Alankomaihin suuntautuvaa laitonta maahanmuuttoa”, hallitus totesi lehdistötiedotteessa.

”Niiden henkilöiden siirtäminen, jotka eivät täytä Alankomaihin saapumisen tai Alankomaissa oleskelun edellytyksiä, tapahtuu EU:n säädösten ja jäsenvaltioiden, kuten Belgian ja Saksan, kanssa tehtyjen voimassa olevien sopimusten perusteella”, hallitus lisäsi.

”Neljän kuukauden ajan olen kuullut ympäriltäni: ’Ei ole sallittua, ei ole mahdollista, ei aiota tehdä sitä’. Mutta en lannistu. Olen ministeri, joka ryhtyy konkreettisiin toimenpiteisiin saadakseen maahanmuuton todella hallintaan. Meidän on tehtävä kaikkemme”, Faber sanoi puheessaan Alankomaiden parlamentille viime viikolla.

Tarkastuksista vastaava Alankomaiden Kuninkaallinen Marechaussee -poliisiviranomainen asettaa etusijalle talous- ja työmatkaliikenteelle aiheutuvien häiriöiden minimoimisen erityisesti raja-alueilla ja kohdistaa tarkastukset lentoasemilla tiettyihin lentoihin, joiden katsotaan olevan erityisen riskialttiita laittoman maahanmuuton tai rajat ylittävän rikollisuuden kannalta.

EU:n lainsäädännön mukaan Alankomaiden on ilmoitettava väliaikaisesta toimenpiteestä Euroopan komissiolle, muille EU:n jäsenvaltioille ja Euroopan parlamentille.

