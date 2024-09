Wildersin johtama Alankomaiden hallitus vaatii virallisesti luopumista EU:n joukkomaahanmuuttopolitiikasta

Alankomaiden hallitus on virallisesti pyytänyt ”opt-out”-kieltäytymislauseketta Euroopan unionin joukkomaahanmuuttoa tukevasta politiikasta, mikä merkitsee dramaattista käännettä yhdelle ryhmän perustajajäsenistä.

Turvapaikka- ja maahanmuuttoministeri Marjolein Faber kirjoitti keskiviikkona Euroopan komissiolle ja vaati, että Alankomaille annetaan mahdollisuus määritellä oma maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkansa ja siten ”opt-out”-kieltäytymislauseke Brysselin määräyksistä.

”Tämän hallituksen tavoitteena on vähentää huomattavasti Alankomaihin suuntautuvan maahanmuuton määrää, jotta voimme jatkossakin täyttää perustuslailliset velvollisuutemme – huolehtia julkisesta asuntotuotannosta, terveydenhuollosta ja koulutuksesta”, Faber kirjoitti kirjeessään Euronewsin mukaan.

”Tällä kirjeellä haluan ilmoittaa teille, että varmistaakseen, että Alankomaat voi saavuttaa tämän tavoitteen, Alankomaiden hallitus pyytää, että se jättäytyy pois EU:n turvapaikka- ja maahanmuuttosäännöstöstä, jos perustamissopimusta muutetaan.”

Pyyntö täyttää populistisen Vapauspuolueen (PVV) johtajan Geert Wildersin kampanjalupauksen. Wilders saavutti ratkaisevan voiton viime vaaleissa ja on nyt Alankomaiden hallituksen tärkein vallanpitäjä.

Wilders on luvannut ottaa käyttöön maan historian ”tiukimman” turvapaikkapolitiikan vastatakseen joukkomaahanmuuttoon, jota hallitus on syyttänyt Alankomaiden kansalaisten ongelmien pahenemisesta muun muassa terveydenhuollon, asumisen ja koulutuksen aloilla.

Kommentoidessaan siirtoa keskiviikkona Wilders julisti sosiaalisessa mediassa ”Faber tekee historiaa” ilmaisemalla Alankomaiden halun rajoittaa maahanmuuttoa.

Sen lisäksi, että Alankomaat vaatii ”opt-out”-lauseketta Brysselin maahanmuuttoa koskevista määräyksistä, se aikoo yksipuolisesti lisätä rajaturvallisuuden rahoitusta 45 miljoonasta eurosta vuonna 2025 151 miljoonaan euroon vuoteen 2029 mennessä.

Populistien johtama hallitus aikoo myös ottaa käyttöön ”tiukat ehdot” maahanmuuttajien perheenyhdistämisjärjestelmille, jotka tunnetaan myös nimellä ketjumuutto. Jatkossa maahanmuuttajat voivat tuoda maahan vain oman ydinperheensä jäseniä, ja tämä koskee vain niitä, jotka ovat asuneet maassa vähintään kaksi vuotta, joilla on pysyvä yksityisasunto ja jotka täyttävät tietyn tulorajan.

Vaikka Faberin kirje EU:lle on historiallinen hetki ja heijastaa Euroopan kansojen laajempaa halua ottaa kansalliset rajansa takaisin hallintaansa, on epäselvää, kuinka mahdollista Haagin on hankkia ”opt-out”-lauseke.

Jotta Alankomaat saisi takaisin määräysvallan maahanmuuttopolitiikassaan, jopa Faber myönsi, että sen pitäisi todennäköisesti olla osa uutta Euroopan unionin tason sopimusta, mikä on vaikea ja pitkä prosessi, josta viimeinen hyväksyttiin vuonna 2009.

EU:n komission tiedottaja totesi, että ”perussopimus ei ole tulossa muutettavaksi”, ja lisäsi: ”Emme odota välittömiä muutoksia EU:n turvapaikka- ja maahanmuuttosääntöihin, jotka ovat edelleen sitovia Alankomaissa.”

Vaikka sopimusehdotus tehtäisiinkin, on myös epäselvää, pystyisikö Alankomaiden hallitus voittamaan Brysselin ja muiden kansallisten pääkaupunkien vastustuksen, koska Alankomaiden jättäminen ulkopuolelle lisäisi todennäköisesti muihin jäsenvaltioihin tulevien maahanmuuttajien määrää.

Siksi hollantilainen poliittinen kommentaattori Eva Vlaardingerbroek väitti keskiviikkona, että hallituksen pitäisi pyrkiä ”Nexit- irti Euroopan unionista”, kuten Britannia teki Brexitin yhteydessä. Hän sanoi, että se on ”ainoa todellinen tapa saada itsemääräämisoikeutemme takaisin”. PVV:n johtaja Geert Wilders kannatti aiemmin Alankomaiden eroamista Euroopan unionista, mutta hän lievensi kantaansa yrittäessään muodostaa koalitiohallitusta aiemmin tänä vuonna.

