Saksa on saanut tarpeekseen laittomasta maahanmuutosta, sillä se on ollut vuosia Euroopan vetonaula.

Saksa on ottamassa käyttöön rajatarkastuksia, ja saksalaisten kaupunkien ja kuntien yhdistys vaatii laittoman maahanmuuton vastaisia lisätoimia ja työryhmän perustamista maahanmuuttajien karkottamista varten. Mitä sitten tapahtui?

Saksalaiset ovat nyt tulleet pisteeseen, jossa he ymmärtävät, että siirtolaiskriisi uhkaa Euroopan vakautta. Näyttää siltä, että saksalaiset ovat saaneet tarpeekseen maahantunkeutujista.

”Tervetuloa kerhoon!” pääministeri Viktor Orbán sanoi Saksan liittokanslerille Olaf Scholzille sen jälkeen, kun uutiset tiukentuvista rajatoimenpiteistä olivat tulleet julki.

”Tapahtumia ei voi tarkastella erillään Saksan sisäpoliittisesta tilanteesta”, sanoi Zoltán Kiszelly, Századvégin julkisen politiikan tutkimuskeskuksen poliittisen analyysin johtaja. Hän selitti, että äskettäiset osavaltiovaalit ja Brandenburgin tulevat vaalit 22. syyskuuta osoittavat, että Berliinin hallituspuolueiden kannatus on romahtanut kansallisesti ja paikallisesti niin paljon, että niiden on tehtävä joitakin muutoksia.

”Yksi niistä on esimerkiksi se, että Venäjän ja Ukrainan sodan rahoitus siirretään yhä enemmän Saksan budjetista EU:lle ja Natolle. Toinen on se, että he tekevät joitakin muutoksia maahanmuuton alalla”, hän sanoi.

”Rajatarkastusten palauttaminen on yksi toimenpide. Toinen on se, että käännytetään takaisin maahanmuuttajat, jotka on jo rekisteröity toisessa jäsenvaltiossa.”

Kiszelly muistutti, että tämä ei ole mitään muuta kuin Dublin III -asetuksen täytäntöönpanoa, jonka mukaan turvapaikkamenettelyt on suoritettava maahantulomaassa. He siis itse asiassa panevat tätä enemmän täytäntöön, minkä toivovat vähentävän Saksassa oleskelevien ihmisten määrää, jos heidät lähetetään takaisin kyseiseen maahantulomaahan.

”Myös sosiaalietuuksia leikataan. He keskustelevat nyt siitä, leikataanko etuuksia ukrainalaisilta sinkkumiehiltä, jotka lähtevät kotiin taistelemaan, ja he harkitsevat myös, leikataanko etuuksia niiltä, jotka eivät käy töissä tai kielikursseilla, tai poistetaanko etuudet kokonaan”, asiantuntija lisäsi.

”Samanlaisia tai vastaavia toimenpiteitä on toteutettu aiemminkin muissa maissa. Esimerkiksi espanjalaiset, joilla on nyt kuusi metriä korkea aita Marokon rajalla, ja italialaiset voidaan mainita myös tässä yhteydessä”, valtiotieteilijä huomautti. Myös Slovenia, Italia ja Itävalta ovat viime kuukausina päättäneet ottaa rajavalvonnan pysyvästi uudelleen käyttöön osana laittoman maahanmuuton torjuntaa.

Lähde: Remix News

