Mies ”Iskuryhmän” takana: ”Mua on turha uhkailla”

Iskuryhmän perustaja puolustaa voimakkaasti pedofiileiksi epäiltyjen kiinniottamista ja paljastamista.

Elokuun puolivälissä nettiin ilmestyi ”Iskuryhmä”, joka kertoo puuttuvansa kovin keinoin lapsiin kohdistuvaan koulukiusaamiseen, häirintään ja seksuaaliseen ahdisteluun, uutisoi MTV.

Iskuryhmä on muun muassa julkaissut Tiktokissa videoita, joissa väitettyjä pedofiilejä kuvataan. Poliisihallitus näkee toiminnassa kuitenkin ”huolestuttavia piirteitä”.

Ryhmän koonnista vastannut Henry Aflecht puolustaa ryhmää, koska henkilöiden tekoihin on ollut syytä puuttua nopeasti.

”Näillä kaikilla ryhmän paljastamilla henkilöillä on hyvin pitkä tausta. On tärkeämpää varoittaa välittömästi näistä ihmisistä kaikkia kuin antaa (virka)koneistolle puoli vuotta tai vuosi aikaa toimia samalla, kun nämä henkilöt touhuavat näitä asioita lisää, lisää ja lisää”, Aflecht sanoo MTV:lle.

Aflecht sanoo, että oman lapsen ajatteleminen mahdollisena hyväksikäyttäjän uhrina voi auttaa ymmärtämään ryhmän toimintaa. Monet saattavat toivoa, että joku olisi varoittanut heitä.

”Koska se sun lapsen elämä on tuhottu siinä kohtaa. Eikä sitä saa enää takaisin.”

Ryhmää kritisoiville Aflechtilla on selkeä viesti.

”Onko häpeärangaistus laillinen – ei varmasti ole. Mutta maailma ei ole reilu”, Aflecht sanoo ja painottaa, ettei ole myöskään reilua hyväksikäyttää lapsia.

Aflecht ei paljasta nimiä

”Iskuryhmäksi” itseään kutsuva käyttäjätili on saavuttanut nopeasti suosiota Tiktokissa, ja sen julkaisemat videot ovat keränneet yhteensä jopa miljoonia näyttökertoja. Videot paljastavat väitettyjen pedofiilien nimet, iät ja kasvot ja niillä julkaistaan väitettyjen lasten pedofiileiltä saamia seksuaalissävytteisiä viestejä.

Osa videoista on tehty motittamalla väitetty pedofiili, videokuvaamalla häntä ja kuulustelemalla häntä väitetystä seksuaalisesta ahdistelusta.

Espanjassa asuva Henry Aflecht sanoo, että hän on koonnut Iskuryhmän eli yhdistäneensä ihmiset keskenään.

Hän sanoo, ettei osallistu ryhmän toimintaan. Ryhmä toimii anonyymisti, ja Aflecht on ainoa, joka on tullut julkisuuteen omalla nimellään.

”Siellä on poliiseja, entisiä poliiseja, entisiä sotilaita, sosiaalityöntekijöitä ja nuoriso-ohjaajia”, Aflecht luettelee MTV:lle.

”En tule kertomaan yhdenkään ryhmän henkilön nimeä missään tilanteessa. Jos mut pannaan koppiin siitä, mulla on tyyny valmiina eteisessä ja ristisanatehtäviä tuo kansa lisää, jos ne loppuu.”

”Pedariosastolta on tullut uhkauksia”

Ryhmä on saanut paljon kiitosta toiminnastaan sosiaalisessa mediassa. Ryhmän toimintatapoja on myös kritisoitu.

Aflechtin mukaan jokainen Iskuryhmän jäsen on vastuussa omasta toiminnastaan, myös mahdollisista ylilyönneistä ja rikoksista.

”Mun roolini on sellainen, ettei mulla ole mitään pelättävää. Mua on myöskin turha uhkailla. Tuoltahan pedariosastolta on tullut uhkauksia, mutta se ei vaikuta mihinkään. Toiminta jatkuu”, Aflecht toteaa lopuksi.

Lähde: MTV uutiset