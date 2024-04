Koko Suomea kosketti tiistaina vantaalaiskoulussa tapahtunut suru-uutinen, jossa kuudesluokkalainen lapsi meni kouluun ja ampui kolmea luokkatoveriaan, yhtä kuolettavasti. Luodeista saaneet olivat vain 12-vuotiaita, kuten ampujakin.

Ensimmäisenä tulee mieleen, mikä nuorisoa vaivaa? Vielä 1950-luvulla perhekoot olivat suurempia ja aseita maassa oli enemmän jo sotavuosienkin vuoksi, eikä aseet olleet kodeissa lukittuna kaappeihin. Sotavuosilla olisi voinut perustella henkisiä traumoja, mutta silti lapset eivät menneet kouluihin ammuskelemaan toisia oppilaita.

Tuolloin kouluissakin oli vielä kuria ja kunnioitusta opettajia sekä vanhempia kohtaan. Pojat selvittivät ongelmansa usein tappelemalla reilusti keskenään, ei juoksemalla opettajan taakse kantelemaan tai hakemalla asetta kouluun.

Jossain vaiheessa tilanne on kuitenkin muuttunut. Tämän päivän nuoret ovat kasvaneet koko elämänsä katsoen amerikkalaista tuontiviihdekulttuuria, jossa näkyvässä roolissa toimivat gettojen kovanaamat, jotka selvittävät jokaisen ongelmansa ampumalla. Milan Jaffin kaltaiset jengijohtaja-raiskaajat ovat nuorison idoleita, mikä on täysin epäterve lähtökohta yhtään millekään asialle. Tätä ihannoidaan kulttuuri-ihmisten puolesta, mikä tietysti johtaa varsinkin nuorilla matalampaan kynnykseen astua rikollisuuden ja törkeän väkivallan tielle.

Kun samaan aikaan kansakunnalle opetetaan jo lapsesta lähtien, mitä kaikkia oikeuksia meillä on, mutta jätetään mainitsematta velvollisuudet, ja kun samaan aikaan luodaan sosiaalista painetta hylätä arvot, joilla on merkitystä ja hyväksyä henkisesti tyhjät arvot, on päivänselvää, että mielenterveysongelmatkin lisääntyvät.

Nyt on 12-vuotias syyllistynyt todella törkeään ja valitettavaan tekoon. Mikäli haluamme parantaa nuorison, on korkea aika palauttaa toisiamme kunnioittavat arvot takaisin osaksi yhteiskunnallista kasvatusta.

Tämä tarkoittaa, ettemme voi pakottaa lapsiamme elämään monikulttuurisissa kouluissa, joissa lapsista pyritään kasvattamaan henkisiä tyhjiöitä, jotka eivät osaa määritellä edes sukupuoltaan. On hankala kunnioittaa ympäristöä, joka ei kunnioita yksilöitään, ja sellainen johtaa väkivaltaiseen ihmisvihaan.

Nina Metsälä