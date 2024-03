Miljardi ylipainoista

Ylipainoisten määrä maailmassa on ylittänyt miljardi ihmistä, kertoo brittiläinen The Lancet-tiedelehti. Määrä on kaksinkertaistunut muutamassa vuosikymmenessä. Lehden tiedot perustuvat uuteen tutkimukseen.

Noin 300 miljoonaa ihmistä on sairaalloisen lihavia.

Erityisesti lasten ja nuorten ylipaino on kasvanut. Vuonna 1990 noin 31 miljoonaa nuorta oli ylipainoisia, mutta vuoteen 2022 mennessä lähes 160 miljoonaa nuorista oli ylipainoisia.

Vuonna 2017 tehdyn tutkimuksen mukaan 72% alle 30-vuotiaista miehistä, ja 63% naisista oli ylipainoisia.

Huolimatta ylipainon lisääntymisestä, noin 800 miljoonaa ihmistä maailmassa on näkee kroonista nälkää.

Lähde SVT