Monikulttuurinen riitely päättyi sovintoon, hintalappu valtiolle tuhansia euroja

Espoossa vuosina 2018-2020 tapahtunut monikulttuurinen veljesnahistelu päätyi asianomistaja Rama Jamalin ja vastaaja Mahmoud Jamalin sovintoon, jolloin syyttäjä peruutti rangaistusvaatimuksensa.

Tuomiolauselman mukaan syyttäjä oli nostanut 23.3.2021 syytteen Mahmoud Jamalia vastaan pahoinpitelyistä ja laittomasta uhkauksesta, jotka ovat tapahtuneet 2018-2020. Riitapukarit ovat kuitenkin tehneet sovinnon, eikä asiassa ole esitetty yksityisoikeudellisia vaatimuksia.

Jamal Raman oikeusavustajaksi määrätty asianajaja Maria Flygare on vaatinut palkkiokseen esitutkinnassa avustamisesta 12,25 tuntia ja valmistautumisesta 11,50 tuntia. Lisäksi avustaja on vaatinut tulkkaus- ja käännöskuluja korvattaviksi.

Jamal Mahmoudilla on ollut ensin avustajanaan asianajaja Jenni Kentala, jonka valmistautumiseen on kulunut aikaa 12,42 tuntia, lisäksi hän vaatii tulkkaus- ja käännöskuluja korvattaviksi. Mahmoudin asianajajana on myöhemmin jatkanut Minna Rautonen, joka on vaatinut palkkiokseen yhteensä 2,8 tuntia.

Syyttäjä on todennut Flygaren laskutuksesta, että esitutkintapöytäkirjassa ei ole laskun mukaista 7 tunnin kuulustelua 1.7.2020, vaan lyhyt kuulustelu 30.6.2020. Flygare on perustellut laskuaan lounaaseen kuluneella ajalla ja todennut, että ei olisi ensimmäinen kerta, kun merkinnät kuulustelusta olisivat väärät.

Syyte hylättiin, ja valtion varoista päätettiin maksaa Flygarelle 2990,88 euroa, Kentalalle 1796,73 euroa ja Rautoselle 409,20 euroa.