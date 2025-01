Muslimi suunnittelee islamilaisen kylän rakennuttamista Yhdysvaltoihin

Suunnitelma on luonnollisesti saanut osakseen vastustusta, mikä on johtanut syytöksiin ”islamofobiasta.”

Kiinteistökehittelijä Yhdysvaltojen Minnesotassa on paljastanut suunnitelmansa kiistellyn ”muslimiystävällisen” yhteisönsä rakentamiseksi.

Faraaz Yussuf-niminen mies haaveilee noin 1500 asukkaan kylän rakennuttamisesta Minneapolis–Saint Paulin lähettyville. Madinah Lakes nimeä kantava kyläsuunnitelma olisi tarkoitus keskittää 15 miljoonan dollarin moskeijan ympärille.

Suunnitelma ei ole kuitenkaan onnistunut lähtemään käyntiin Lino Lakesin kaupungin vastustuksen takia. Valtuusto on äänestänyt rakennussuunnitelmat toistaiseksi kieltoon johtuen huolista väkiluvun tiheydestä ja siitä, kestääkö maa moista kehitystä.

Yussuf ja hänen tukijansa ovat totta kai syyttäneet kaupunginvaltuuston kieltotoimen olevan islamofobian motivoimaa.

”Satoja ihmisiä on tullut kaupunginvaltuuston kylänsuunnittelukokouksiin ja ihmiset ovat jatkuvasti antaneet islamofobisia ja muslimivastaisia lausuntoja siitä miksi he eivät halua tämän projektin etenevän,” Jaylani Hussein, toiminnanjohtaja Council on American-Islamic Relationsista oli kommentoinut.

Myös Yussufin aiemmin saama petostuomio on tuotu esille suunnitelman vastustajien toimesta, mikä on myös hänen mielestään merkki islamofobiasta. Muslimi ei aio antaa periksi, vaan jatkaa edelleen toimenpiteitä saadakseen muslimikylänsä rakennetuksi.

”Aiomme olla osa Lino Lakesin yhteisöä. Emme ole menossa minnekään.”

