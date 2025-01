Nato-päällikkö: Lisää rahaa Natolle – tai alatte opettelemaan venäjän kieltä

Naton uusi pääsihteeri Mark Rutte vieraili tällä viikolla Euroopan parlamentissa kehottaakseen poliitikkoja harkitsemaan uudelleen puolustusmenojaan. Nato-päällikkö haluaa, että kotimaan hyvinvointi jätetään syrjään ja Naton rahoittamiseen käytetään enemmän rahaa.

”Jos emme tee niin, teidän on joko alettava ottaa venäjän kielen tunteja tai muutettava Uuteen-Seelantiin”, Mark Rutte varoitti.

Uutistoimisto Reuters kertoi Euroopan parlamentista maanantaina 13. tammikuuta, että Naton uusi johtaja, Alankomaiden entinen pääministeri, sanoi, että rauhan aikaa ei enää ole. Tämä siitä huolimatta, ettei EU:n eikä Naton sanota olevan sodassa Venäjän kanssa.

”Emme ole sodassa, mutta emme myöskään rauhassa”, Rutte sanoi.

Nato-päällikön lausunto vastaa lähes sanasta sanaan sitä, mitä Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson sanoi viime maanantaina Ruotsin kansalaisia ja puolustusta käsittelevässä konferenssissa.

”Ruotsi ei ole sodassa, mutta ei myöskään rauhassa”, Kristersson sanoi.

Maanantaina Euroopan parlamentissa puhunut Naton uusi pääsihteeri Mark Rutte kehotti jäsenmaiden poliitikkoja harkitsemaan uudelleen hyvinvointimenojaan ja investoimaan sen sijaan enemmän armeijaan.

”Keskimäärin Euroopan maat käyttävät helposti jopa neljänneksen kansantulostaan eläkkeisiin, terveydenhuoltoon ja sosiaaliturvajärjestelmiin, ja me tarvitsemme vain pienen murto-osan näistä rahoista tehdaksemme puolustuksestamme paljon vahvemman”, Rutte sanoi Euroopan parlamentin jäsenille:

”Luotan siis siihen, että te varmistatte, että me kaikki investoimme enemmän puolustukseen. Se on investointi omaan turvallisuuteemme sekä lastemme ja lastenlastemme turvallisuuteen. Meidän on myös lisättävä nopeasti keskeisten voimavarojen tuotantoa, kuten laivojen, panssarivaunujen, lentokoneiden, ammusten, satelliittien ja lennokkien tuotantoa.”

Naton johtajan varainkeruukampanjan taustalla on se, että Yhdysvaltain valitun presidentin Donald Trumpin kerrotaan vaativan, että jäsenvaltioiden on käytettävä 5 prosenttia bruttokansantuotteesta puolustukseen.

Vuonna 2024 vain Puola on noin 3,7 prosentissa BKT:stä, ja Puola aikoo nostaa puolustusmenot 4,7 prosenttiin vuonna 2025.

Suomen puolustusministeriön hallinnonalan talousarvio vuodelle 2025 on yhteensä 6,5 miljardia euroa, joka on 536 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2024 talousarvio. Puolustusmäärärahoilla jatketaan puolustuskyvyn vahvistamista sekä tuetaan Suomen toimintaa Naton jäsenmaana. Puolustusmenoihin laskettavien talousarviomenojen arvioidaan olevan vuodelle 2025 ennustetusta bruttokansantuotteesta noin 2,5 prosenttia.

”Suomi vahvistaa puolustustaan ja käyttää 2,5 prosenttia BKT:sta puolustusbudjettiin. Viemme eteenpäin tärkeitä suorituskykyhankkeita, tuemme Ukrainaa ja vahvistamme oman asevelvollisuuteen perustuvan puolustuksemme toimivuutta osana Naton yhteispuolustusta ja pelotetta. On erittäin arvokasta, että näistä asioista vallitsee laaja kansallinen yhteisymmärrys”, puolustusministeri Antti Häkkänen on kommentoinut.

Venäjä tuottaa aseita kolmessa kuukaudessa enemmän kuin Nato vuodessa

Nato-päällikkö Rutte varoitti maanantaina Euroopan parlamentissa, että Venäjän asetuotanto on niin voimakasta, että maa tuottaa vain kolmessa kuukaudessa sen, mitä koko Nato yhdessä saavuttaa vuodessa.

”Kun katsoo, mitä Venäjä tuottaa nyt kolmessa kuukaudessa, se on yhtä paljon kuin koko Nato tuottaa Los Angelesista Ankaraan koko vuodessa. Ja sitten Venäjä ei ole taloudellisesti suurempi kuin Alankomaat ja Belgia yhdessä – teidän kahden talous yhdessä vastaa Venäjän taloutta”, Rutte sanoi Euroopan parlamentissa:

”Silti he tuottavat kolmessa kuukaudessa sen, mitä koko Nato tuottaa vuodessa. Älkääkä unohtako, kun verrataan Venäjän lukuja, että se, mitä voi ostaa samalla rahalla Venäjällä, on paljon enemmän, koska heillä ei ole meidän korkeita palkkojamme. Heillä ei ole meidän byrokratiaamme. He voivat toimia nopeammin, ja he ovat pohjimmiltaan luoneet sotatalouden, jossa koko teollisuus on nyt keskittynyt sotatuotantoon.

Venäjän kielen oppitunnit tai pakeneminen

Rutte varoitti, että jos jäsenvaltiot eivät käytä nyt lisää rahaa Natoon, eurooppalaiset eivät ole turvassa ”neljän tai viiden vuoden kuluttua”.

Nato-päällikön mukaan tämä avaa oven todellisuudelle, jossa Vladimir Putin valtaa koko Euroopan ja eurooppalaiset joutuvat opettelemaan venäjää. Vaihtoehtona olisi Rutten mukaan se, että eurooppalaiset pakenisivat.

”Kaikki, mitä näen tällä hetkellä, ei ole läheskään riittävää, ja jos emme tee sitä, olemme turvassa nyt, mutta emme neljän tai viiden vuoden kuluttua. Jos emme tee, niin joko alamme ottaa venäjän kielen tunteja, muutamme Uuteen-Seelantiin tai päätämme alkaa käyttää enemmän rahaa nyt.”

Katso Nato-päällikkö Mark Rutten koko keskustelu Euroopan parlamentissa täältä:

Lähde: Reuters

