Nato vahvistaa Itämeren läsnäoloa epäillyn merikaapelisabotaasin jälkeen

Toimenpide on seurausta siitä, että toinen kaapeli katkaistiin sähköverkosta joulupäivänä, minkä Suomen viranomaiset väittävät olevan Venäjän tahallista, kohdennettua sabotaasia.

Eagle S-nimisen aluksen epäillään vahingoittaneen Estlink 2-kaapelia, ja Suomen rannikkovartioston miehistö on noussut öljytankkeriin ja ohjannut sen Suomen vesille.

EU:n mukaan Eagle S oli osa ”Venäjän varjolaivastoa” ja merikaapelin katkaiseminen oli ”viimeisin epäillyistä hyökkäyksistä kriittiseen infrastruktuuriin”.

Puolustusministeri Hanno Pevkur vahvisti Viron merivoimien partioinnin Itämerellä sosiaalisessa mediassa julkaistulla viestillä.

”Olemme päättäneet lähettää laivastomme Estlink 1:n lähelle puolustaaksemme ja turvataksemme energiayhteytemme Suomen kanssa”, hän kirjoitti X:ssä.

We’ve decided to send our navy close to Estlink 1 to defend and secure our energy connection with Finland. pic.twitter.com/pL6FnkL8u0

— Hanno Pevkur (@HPevkur) December 27, 2024