Nuoret ranskalaiset äänestäjät parveilevat oikeiston suuntaan EU-vaalien alla

Yli kolmannes nuorista ranskalaisista äänestäjistä aikoo tukea maahanmuuttovastaisia ja kansallismielisiä puolueita kesäkuun EU-vaaleissa.

Viimeisimpien mielipidemittausten mukaan yhä useampi nuori ranskalainen äänestäjä valmistautuu äänestämään oikeistopuolueita kesäkuussa pidettävissä Euroopan parlamentin vaaleissa.

Tiistaina julkaistun Ipsos-tutkimuksen mukaan 31 prosenttia 18-24-vuotiaista ranskalaisista aikoo antaa äänensä Jordan Bardellan Kansalliselle liittoumalle (RN), joka on maahanmuuttovastainen puolue, johon kansallismielinen tulenkantaja ja entinen presidenttiehdokas Marine Le Pen vaikuttaa edelleen voimakkaasti.

Lisäksi 3 prosenttia nuorista Ranskassa tukee Éric Zemmourin kovan oikeiston Reconquête-puoluetta, jonka kärkiehdokkaana on Le Penin veljentytär Marion Maréchal.

Kansallisen liittouman (RN) suosio nuorten äänestäjien keskuudessa on noussut huomattavasti edellisestä, joulukuussa tehdystä mielipidemittauksesta: puolue on noussut 9 prosenttiyksikköä, kun taas Reconquête on laskenut 8 prosentista 3 prosenttiin.

Bardellan puolue (RN) kuuluu tällä hetkellä Identiteetti ja demokratia (ID) -parlamenttiryhmään, johon kuuluu konservatiivisia puolueita eri puolilta Eurooppaa, kuten Geert Wildersin Vapauspuolue (PVV) Alankomaissa, Matteo Salvinin Lega-puolue Italiassa, Vaihtoehto Saksalle (AfD) ja Herbert Kicklin Itävallan vapauspuolue (FPÖ).

Tämänhetkisen mielipidetutkimuksen tärkein tulos on ranskalaisnuorten pettymys vakiintuneisiin puolueisiin, sillä nuoret äänestäjät suuntautuvat sekä poliittisen kirjon vasemmalle että oikealle puolelle.

Ranskan presidentin Emmanuel Macronin Renaissance-puolueen odotetaan saavan vain 4 prosenttia äänistä – mikä on selkeä hylkäys hallitseville keskustalaisille – kun taas 41 prosenttia tukee edelleen nuorten äänestäjien pitkäaikaista perinnettä vasemmistolaisuudesta tukemalla äärivasemmistolaisia puolueita, kuten vihreitä, LFI:tä ja kommunisteja.

Koko äänestäjäkunnan keskuudessa Kansallinen liittouma (RN) nauttii edelleen joukkotukea ja on edelleen kärjessä, koska se hyödyntää menestyksekkäästi laajempaa huolta massamaahanmuutosta, talousvaikeuksista ja kulttuurisodasta. Bardellan puolue on 31 prosentin kannatuksella kaikkien ranskalaisten äänestäjien keskuudessa 13 prosenttiyksikköä Macronin koalitiopuolueiden edellä, jotka ovat laskeneet 4 prosenttiyksikköä viimeisten kolmen kuukauden aikana.

RN:n ehdokaslistalla kesäkuun vaaleissa on Fabrice Leggeri, EU:n rajaturvallisuusviraston Frontexin entinen pääjohtaja, joka paljasti hiljattain antamassaan haastattelussa Euroopan komission sitoutumisen massamaahanmuuttoon.

”Maahanmuuttajat tulevat rakkaudesta, ja teidän tehtävänne on ottaa heidät vastaan. Eurooppa on ikääntyvä maanosa, ja piditte siitä tai ette, teidän on toivotettava heidät tervetulleiksi.”, Leggeri väittää kuulleensa sisäministeri Ylva Johanssonilta Frontexin palveluksessa ollessaan.

”Valitsin Marine Le Penin Kansallisen liittouman astuakseni politiikkaan, koska haluan olla presidentti Macronin asettaman Ursula von der Leyenin komission vastakohta. Olen määrätietoisesti von der Leyenin ja Macronin oppositiossa”, hän kertoi Remix Newsille.

