Nuoria kehotetaan pysymään Afrikassa

Senegalissa pääministeri kehottaa nuoria pysymään Afrikassa. Sonkon mukaan tulevaisuus ei ole Euroopassa.

Senegalin pääministeri Ousmane Sonko nosti maahanmuuttokysymyksen esiin viikonloppuna. Tämä on seurausta siitä, että ainakin 89 ihmistä kuoli haaksirikossa Mauritanian rannikolla viime viikolla.

”Se on sääli, se on surullista. Vetoan jälleen kerran nuoriin: ratkaisunne ei ole veneissä”, Sonko sanoi puheessaan sadoille nuorille, uutisoi Le Monde.

Ousmane Sonko jatkoi:

”Voin vakuuttaa teille, että ne maat, joihin jotkut nuoret haluavat muuttaa, ovat itse kriisissä tai kriisin alussa. Maailman tulevaisuus on Afrikassa, ja teidän nuorten on oltava tietoisia tästä. Ainoa maanosa, jossa on vielä paljon tilaa edistykselle ja kasvulle, on Afrikka.”

Yli 5 000 ihmistä kuoli yrittäessään päästä laittomasti meritse Espanjaan tämän vuoden viiden ensimmäisen kuukauden aikana. Espanjalaisen Caminando Fronteras -järjestön mukaan tämä vastaa 33 kuolemaa päivässä. Tämä on korkein päivittäisten kuolemantapausten määrä sen jälkeen, kun järjestö aloitti tietojen keräämisen vuonna 2007.

Lähde: Le Monde