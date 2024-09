Nuorissa on tulevaisuus: AfD on suosituin puolue Saksan nuorten äänestäjien keskuudessa

Massamaahanmuuttoa vastustava Vaihtoehto Saksalle (AfD) -puolue oli suosituin nuorten äänestäjien keskuudessa sunnuntain maakuntavaaleissa, ja analyysin mukaan monet itseään ”keskustalaisiksi” kutsuvat nuoret hylkäävät instituutioiden varoitukset niin sanotun ”äärioikeiston noususta”.

Viikonloppuna kahdessa itäisessä Saksan osavaltiossa pidetyissä paikallisvaaleissa nuoret äänestäjät kannattivat konservatiivista AfD:tä, joka sai puolueen ensimmäiseen suureen vaalivoittoonsa Thüringenin osavaltiossa ja niukkaan kakkossijaan naapurimaassa Saksissa.

Vaalitutkimusryhmän analyysin mukaan 36 prosenttia 18-29-vuotiaista äänestäjistä kannatti Thüringenin osavaltiossa Vaihtoehto Saksalle -puoluetta, mikä on ylivoimaisesti eniten kaikista puolueista ja 11 prosenttia enemmän kuin edellisissä vaaleissa vuonna 2019, kertoo yleisradioyhtiö NTV.

Vertailun vuoksi voidaan todeta, että keskustaoikeistolaiset uusliberaalit kristillisdemokraatit (CDU) ja vasemmistopuolueet sijoittuivat Thüringenin osavaltiossa toiseksi 13 prosentin kannatuksella.

Samaan aikaan Saksin osavaltiossa 30 prosenttia nuorista äänestäjistä kannatti AfD:tä, mikä on yhdeksän prosenttiyksikköä enemmän kuin viime vaaleissa viisi vuotta sitten. CDU, puolue, joka entisen liittokanslerin Angela Merkelin johdolla avasi ensimmäisenä ”tulvaportit” massamaahanmuutolle, jäi kauas toiseksi 15 prosentin kannatuksella 18-29-vuotiaiden keskuudessa.

Tulokset tukevat kasvavaa suuntausta, jonka mukaan nuoret kannattavat maahanmuuttovastaisia puolueita, sillä huhtikuussa tehdyn tutkimuksen mukaan AfD on 14-29-vuotiaiden saksalaisten ykkösvaihtoehto koko maassa.

Saksalainen poliittinen psykologi Rüdiger Maas sanoi, että monet nuoret äänestäjät, jopa ne, jotka pitävät itseään poliittisena keskustalaisena, eivät pidä Vaihtoehto Saksalle -puoluetta ”välittömästi äärioikeistolaisena.”

”Monet nuoret kertoivat meille: ’Äärioikeistolaiset eivät tee meille mitään, he eivät ole pahoja. Erityisesti vanhemmat ihmiset näyttävät näkevän tässä uhkan. Tämä on täysin vääristynyt asenne”, hän lisäsi.

Maas sanoi, että perinteinen poliittinen jako vasemmistoon ja oikeistoon on menettämässä merkitystään nuorille äänestäjille, ja siksi ”nämä ääripuolueet eivät liukene marginaaliin”.

Tutkija totesi myös, että AfD:n populistit näyttävät menestyvän paremmin myös sosiaalisessa mediassa verrattuna vakiintuneisiin puolueisiin, kuten Saksan liittokansleri Olaf Scholzin sosiaalidemokraatteihin, jotka kärsivät nöyryyttäviä tuloksia sekä Thüringenissä että Saksissa, joissa hallituspuolue sai äänestyksissä vain yksinumeroisen kannatuksen.

Oikeistolaiset muualla Euroopassa ovat onnistuneet saamaan nuoria äänestäjiä liikkeelle sosiaalisten verkostojen kautta, kuten Ranskassa, jossa 28-vuotias Kansallisen liittouman (RN) johtaja Jordan Bardella käytti TikTokin kaltaisia sovelluksia tukeakseen menestyksekästä kampanjaansa viime kesäkuun europarlamenttivaaleissa, joita Marine Le Penin puolue hallitsi siinä määrin, että presidentti Emmanuel Macron hajotti välittömästi ranskalaiset ja kutsui koolle ennenaikaiset vaalit.

Samoin Britannian reformijohtaja Nigel Farage on onnistunut käyttämään TikTokia yleisönsä tavoittamiseen siinä määrin, että Britanniassa kommentoijat ovat varoittaneet, että vasemmistolaisen pääministerin Keir Starmerin suunnitelma äänioikeuden laajentamisesta koskemaan myös 16-vuotiaita saattaisi itse asiassa koitua takaiskuksi ja hyödyttää Faragea, kun otetaan huomioon hänen kasvava suosionsa nuorten keskuudessa.

Yksi tärkeimmistä syistä, joiden vuoksi nuoret äänestävät konservatiivisia puolueita Euroopassa, on vastareaktio voimakkaasti liberaalisti ajattelevien vanhempien sukupolvien omiin maihinsa kohdistamaa massamaahanmuuttopolitiikkaa vastaan.

Miljoonien ulkomaalaisten maahantuonti Ranskan, Britannian ja Saksan kaltaisiin maihin tuntuu kenties eniten paikallisille nuorille, koska se aiheuttaa alentavia paineita palkkoihin aloittelevissa työpaikoissa. Samanaikaisesti se nostaa asuntojen hintoja, mikä on usein etu vanhemmille maanomistajasukupolville, mutta suuri este nuorille, jotka haluavat päästä kiinni omistusasuntoihin.

Vaikka AfD on ollut Berliinin poliittisen eliitin massamaahanmuuttopolitiikkaa vastustava johtava äänitorvi, valtaapitävien keskuudessa on yhä enemmän tunnustettu, että avoimien rajojen agendalle on tehtävä loppu. Erityisesti viime kuussa Solingenissa järjestetyillä monimuotoisuusfestivaaleilla ja toukokuussa Mannheimissa tehdyt tappavat islamistiterrori-iskut, joiden molempien tekijöinä on ilmoitettu olleen muslimimaahantunkeutuja, ovat aiheuttaneet ongelmia.

Saksan liittopresidentti Frank-Walter Steinmeier myönsi sunnuntaina Solingenin iskun uhrien muistotilaisuudessa, jossa kolme ihmistä kuoli ja kahdeksan loukkaantui joukkopuukotuksessa, että tarvitaan ”valtakunnallisia ponnisteluja” nykyisten maahanmuuttolakien noudattamiseksi ja uusien rajoitusten asettamiseksi turvapaikanhakijoille maan kansallisen identiteetin säilyttämiseksi.

”Haluamme pysyä tässä maassa”, Steinmeier sanoi noin 450 surijan joukolle sunnuntaina. ”Ja voimme lopulta pysyä tässä maassa vain, jos meitä ei hukuteta niiden ihmisten määrään, jotka tulevat tänne ilman, että heillä on oikeutta käyttää tätä erityistä suojelua [pakolaisasemaa].”

Lähde: Breitbart