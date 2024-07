”On fantastista, kun fasistit kuolevat” – Saksan valtiollisen televisiokanavan työntekijää moitittiin Trumpin kuoleman toivomisesta

Saksalaisen ZDF:n työntekijä Sebastian Hotz näytti olevan pahoillaan siitä, että salamurhayritys Donald Trumpia vastaan ei onnistunut.

Sebastian Hotz, Saksan valtiollisen television ZDF:n työntekijä, joka esiintyy säännöllisesti Jan Böhmermannin ”ZDF-Magazin Royale” -ohjelmassa nimellä ”El Hotzo”, on ollut pahoillaan siitä, että Donald Trump ei kuollut salamurhayrityksessä.

X-verkkopalvelussa, jossa 28-vuotiaalla Hotzilla on 694 000 seuraajaa, hän kirjoitti: ”Minusta on aivan fantastista, kun fasistit kuolevat”.

Sebastian Hotz (Gagschreiber von Jan Böhmermann und ausgezeichnet mit dem BR Kabarettpreis) zum Anschlag auf Donald Trump. #ReformOerr #OerrBlog pic.twitter.com/8Gs2hI7b6M — ÖRR Blog. (@OERRBlog) July 14, 2024

Tunnettu saksalainen mediajuristi Joachim Steinhöfel jakoi viestin ja kirjoitti: ”Tämä on Böhmermannin rikoskumppanien ruma, fasistinen irvistys. Ihmiset, joiden ZDF on sallinut toimia hillittömästi aivan liian kauan. He juhlivat salamurhayritystä ja pahoittelevat, että se epäonnistui. Milloin tällä tulee olemaan jotain seurauksia?” (”Natsien teurastaminen”)”, hän kysyi.

Saksan liittopäivien varapuhemies Wolfgang Kubicki (FDP) oli tyrmistynyt artikkelista ja kuvasi sitä ”vakavien rikosten julkiseksi hyväksymiseksi”. Hän oletti, että syyttäjänvirasto käsittelee asiaa.

ZDF on pysynyt vaiti

ZDF ei ole vielä kommentoinut vihapuhetta. Veronmaksajien rahoittama lähetystoiminnan harjoittaja on vuosien ajan toistuvasti tukenut Böhmermannia, jopa silloin, kun tämä hiljattain vertasi poliittisia vastustajia ”tartunnan saaneisiin sikoihin” ja kehotti heitä ”teurastamaan natsit”.

Sebastian Hotzille myönnettiin viime vuonna Bavarian Cabaret-palkinto. Sen myöntää muun muassa Bayerischer Rundfunk. Lukuisien vastalauseiden jälkeen ”El Hotzo” on sittemmin poistanut X:ssä julkaisemansa viestin republikaanien presidenttiehdokasta vastaan tehdystä salamurhayrityksestä.

Lähde: Remix News