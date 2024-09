Oululainen koulu kieltää therianit – rehtori kyllästyi ilmiöön: ”Luokassakin konttaillaan ja mau’taan”

Oululaisen koulun lattiat muuttuivat likaisiksi. Syyllisiksi paljastuivat ”eläimiksi identifioituvat lapset”, jotka kieltäytyvät käyttämästä kenkiä. Therian-ilmiö näkyy jo useissa suomalaisissa kouluissa.

Uusi kouluvuosi oli juuri alkamassa, kun oululaisen koulun rehtori sai tarpeekseen.

Elokuun lopussa hän lähetti oppilaiden vanhemmille Wilma-viestin, jossa oli selkeä ohje: kouluun ei saa tuoda leluja eikä pukeutua roolivaatteisiin.

“Lelut ja eläinleikit ovat jo tänä syksynä aiheuttaneet harmia koulussa ja oppitunneilla”, viestissä huomautetaan.

”Me ajateltiin, että puututaan tähän heti,” rehtori kertoi Ilta-Sanomille.

Hän kommentoi tilannetta anonyymisti, jotta koulun oppilaat eivät tulisi leimatuksi.

”Me tiedetään, että joissain Etelä-Suomen kouluissa se on jo jonkinasteinen ongelma. Me ajateltiin puuttua siihen heti ja tehdä selväksi, että koulu on opiskelua ja koulua varten. Roolileikit kuuluvat vapaa-aikaan.”

Ongelmalla hän viittaa Therian-ilmiöön, joka ”kasvattaa suosiotaan” nuorten keskuudessa. IS:n mukaan se näkyy yhä useammassa suomalaisessa koulussa eri puolilla maata.

Therian on ihminen, joka ”identifioituu eläimeksi”. Sosiaalisesta mediasta löytyy paljon videoita, joissa nuoret ovat pukeutuneet eläinmaskeihin ja liikkuvat nelinkontin. Joidenkin housuista roikkuu häntä.

”Pienten oppilaiden on hankala tehdä ero välitunti- ja tuntikäyttäytymisen välillä. Se on sellaista, että tunnillakin konttaillaan, mau’utaan ja miu’utaan tai haukutaan”, rehtori kertoo.

”Lapset myös juoksentelevat ulkona sukkasillaan, kun eiväthän eläimet käytä kenkiä. Sitten he tulevat likaisilla ja märillä sukilla sisään”, hän jatkaa.

Koulun sisätiloissa ei käytetä kenkiä, joten likainen lattia sotkee muiden oppilaiden sukat.

Wilma-viestissä kielletään pukeutuminen kaikenlaisiin roolivaatteisiin. Tämä ei tarkoita pelkästään eläinasuja, vaan myös prinsessa-asuja tai supermieheksi pukeutumista.

”Koulun järjestyssäännöissä on mainittu, että pukeudun asiallisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Haluamme opettaa hyvää käytöstä sekä sitä, että osataan ottaa huomioon, miten missäkin tilanteessa voi käyttäytyä.”

Rehtori painottaa, että koulussa ei ole montaa henkilöä, jotka pukeutuvat therian- tai muihin roolivaatteisiin. Ongelma on pieni.

Toisaalta ongelma on tarpeeksi suuri, että siitä lähetetään painokas Wilma-viesti vanhemmille.

Viestissä kiellettiin myös lelujen tuominen kouluun. Syynä tähän on rehtorin mukaan pehmolelujen varastelu sekä lelujen likaantuminen ja rikkoutuminen.

”Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettemmekö opiskelisi myös leikkien avulla. Mutta silloin ne leikit ovat yhteisiä.”

Mahdollisesti jotkut oppilaat ottavat eläimeksi pukeutumisen kieltämisen hyvin raskaasti.

Aiemmin tänä vuonna Ilta-Sanomat haastatteli 34-vuotiasta Karoliina-nimistä theriania. Karoliina kertoi identifioituvansa karhuksi ja olevansa melko varma siitä, että hän oli edellisessä elämässään mesikämmen.

”Tosi moni ajattelee, että tämä on jotain leikkiä. Mutta ei se ole. Therian ei ole valinta”, Karoliina sanoi.

Tätä selitetään sillä, että kyse voi olla ”pikemminkin identiteetistä kuin pelistä tai leikistä.” Siitä voi toki olla montaa mieltä, voiko vaikkapa tokaluokkalainen aidosti ”identifioitua ketuksi.”

Kuitenkin nykyisin on täysin ”normaalia ja jopa suotavaa”, että kouluikäiset lapset ja sitä nuoremmatkin identifioituvat ”transsukupuolisiksi” ja käyvät läpi sukupuolenvaihdosleikkauksia, eikä tässä puolestaan nähdä mitään ongelmaa.

”Viestissä, jonka laadin, lukee, että lelut ja roolipukeutuminen eivät kuulu kouluun, mutta poikkeuksen tekevät oppimisen tukeen tarkoitetut välineet”, rehtori huomauttaa Ilta-Sanomille.

”Jos lapsi kokee pukeutumisen identiteettinsä kannalta tärkeäksi ja meidän oppilashuoltohenkilökunta katsoo, että se on hänen psyykkiselle terveydelleen tärkeää, niin silloinhan se on oppimisen tukeen tarkoitettu väline.”

Tällöin oppilas voisi saada poikkeusluvan pukeutua eläimeksi myös koulussa. Eli tähänkin voisi löytyä psykiatrinen diagnoosi tarvittaessa, kuten sukupuolidysforiaan. Näin voitaisiin mahdollistaa oppilaan eläimeksi pukeutuminen ja roolileikit koulussa.

Oululaiskoulun rehtori on työskennellyt koulumaailmassa yli 30 vuoden ajan. Sinä aikana hän on todistanut erilaisia muoti-ilmiöitä Spice Girlsistä, kännykän värikuorista ja virtuaalilemmikeistä therianeihin.

Rehtorilla ei ole varsinaista mielipidettä kyseisestä ilmiöstä. Hän uskoo, että therianeille käy kuten villityksille yleensä: jossain vaiheessa niiden suosio hiipuu.

Rehtori ei ole tietoinen mistään muusta oululaisesta koulusta, joka olisi kieltänyt roolihahmoksi tai eläimeksi pukeutumisen.

”Meitä on mainostettu Oulun trendikkäimmäksi kouluksi, kun nämä Etelä-Suomen ilmiöt ovat meille jo tulleet”, rehtori kuvailee.

