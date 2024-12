Perussuomalaiset, 612-kulkue ja äärioikeisto

Muistaako joku vielä ajan, kun ns. parempi väki ei huutanut joka ikiseen väliin perussuomalaisten olevan äärioikeistopuolue? En minäkään. Vasemmisto on toistanut samaa mantraa viimeistään Tony Halmeen ajoista lähtien.

Samaa ulinaa olemme kuulleet itsenäisyyspäivän 612- kulkueesta alusta saakka. Jo viimeiset kymmenen vuotta joka vuosi vasemmisto vinkuu tapahtumasta ja muistaa mainita kyseessä olevan ”äärioikeistolainen” tapahtuma.

Nyt tänä vuonna vinkuminen tuntuu ottavan aivan uusia kierroksia. Syynä tälle on perussuomalaisten kansanedustajien osallistuminen tapahtumaan. Huvittavaa on, että osa paheksujista tunnustaa itse olevansa marxisteja, joka on maailman murhaavimman ideologian suuntaus.

Yhtä asiaa en tosin ymmärrä. Mitä uutisoitavaa siinä on, että ”äärioikeistolainen” osallistuu ”äärioikeistolaiseen” tapahtumaan? Oliko siis nyt niin, että perussuomalaiset eivät olekaan ”äärioikeistoa”, minkä vuoksi heitä tulee varoittaa tapahtuman luonteesta? Vai onko perussuomalaisten ”äärioikeistolaisuus” kuitenkin vielä hyväksyttävää ”ääriokeistolaisuutta”, kun 612 edustaa paheksuttavaa ”äärioikeistolaisuutta”?

En oletakaan vasemmistolla olevan mitään logiikkaa sanoissaan tai teoissaan. Hehän esimerkiksi vastustavat hiilidioksidipäästöjen kasvattamista mutta kannattavat samaan aikaan avoimia rajoja (mikä lisää luonnon kuormitusta). Yksi pääpaheksujista oli Li Andersson, jonka eduskunta-ajan erityisavustajana toimi Dan Koivulaakso, joka tunnetaan mm. siitä, kun hän kehitteli vasemmistonuorten foorumilla ”erittäin brutaalia Antifaa.” Nyt loogisen ajattelukyvyn puutteesta kärsivät neropatit haluavat kertoa meille, kuka saa osallistua ja mihin tapahtumaan.

Kun vasemmistolainen vinkuu siitä, että yhtään kukaan on osallistumassa soihtukulkueeseen, voi häneltä kysyä varsin yksinkertaisen kysymyksen: mitä sitten?

Olen itse tulossa Helsinkiin itsenäisyyspäivänä. Toivottavasti myös sinä olet!